Totuși, compania nu va reveni la producția de utilaje agricole, iar direcția sa viitoare rămâne deocamdată incertă.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) a fost convocată de Oana Rădulea, actualul acționar majoritar al Semănătoarea și soția omului de afaceri Ion Rădulea.

Potrivit reprezentanților companiei, reluarea activității este necesară deoarece suspendarea din 2016 va expira, iar procedurile legale impun luarea unei decizii.

„La acest moment, nu este avută în vedere reluarea activității de producție de utilaje agricole. Direcția viitoare a societății urmează să fie analizată de acționari și de organele societare competente, ulterior desfășurării AGEA. Până la desfășurarea AGEA și adoptarea unor hotărâri de către acționari, nu putem comunica o strategie pe termen scurt sau mediu”, au declarat reprezentanții companiei.

Înființată în 1949 prin naționalizarea întreprinderii FICHET, Semănătoarea a fost un reper al industriei românești de profil. În perioada sa de vârf, avea aproximativ 9.000 de angajați și producea 5.500 de combine pe an.

După 1989, compania și-a diversificat gama de produse, incluzând utilaje agricole precum modelele SEMA, Dropia și Gloria. În 2002, era lider de piață în România, cu o cotă de peste 60%, concurând cu branduri internaționale de renume ca New Holland și John Deere.

Totuși, problemele financiare au început să apară spre finalul anilor 90. În 1998, activitatea a fost oprită din cauza datoriilor, iar în 1999 Semănătoarea a intrat în lichidare. O ofertă de preluare de 50 de milioane de dolari din partea New Holland Agriculture a eșuat.

În cele din urmă, compania a fost cumpărată de MYO-O S.A., deținută de Ion Rădulea, care a ajuns să controleze 89% din acțiuni.

În anii 2000, declinul a continuat. Până în 2004, Semănătoarea mai avea doar 350 de angajați și producea circa 300 de combine anual, iar ulterior terenul fabricii a fost transformat în complexul imobiliar Sema Parc.

În prezent, familia Rădulea deține 71,6% din acțiunile Semănătoarea SA, restul fiind împărțit între alți acționari, conform datelor termene.ro.

În acest moment, planurile pentru viitorul companiei rămân neclare, dar deciziile luate în cadrul AGEA ar putea marca un nou început pentru un simbol al industriei românești.