Proiectul, evaluat la 450 de milioane de lei (92 mil. euro), includea un ajutor de stat de 200 de milioane de lei (aprox. 40 milioane de euro) și promitea crearea a 200 de locuri de muncă.

Ministerul Finanțelor avertizează că, dacă fabrica nu este finalizată până la sfârșitul lui 2025, acordul de finanțare va fi anulat.

De altfel, proiectul nu mai apare pe lista ajutoarelor de stat publicată la 30 iunie. TESLA nu a oferit niciun răspuns la întrebările repetate ale ZF.

„Conform acordului de finanțare modificat, Ministerul Finanțelor a aprobat un sprijin de 40,807 mil. euro, cu termen de realizare a investiției între 2023 și 2025. Dacă TESLA ENERGY STORAGE S.R.L. nu finalizează proiectul până la 31 decembrie 2025, acordul de finanțare se va revoca”, a transmis Ministerul Finanțelor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Serviciile speciale din Coreea de Nord au șters orice urmă a prezenței lui Kim Jong-un la întâlnirea cu Vladimir Putin de la Beijing
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Junior și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / FOTO
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Junior și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / FOTO
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
Elle.ro
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
gsp
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
Acuzată că a dat țeapă Fiscului, Camila Giorgi s-a întors și a defilat într-o rochie transparentă pe covorul roșu
GSP.RO
Acuzată că a dat țeapă Fiscului, Camila Giorgi s-a întors și a defilat într-o rochie transparentă pe covorul roșu
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Excursii pe bani publici la Nisa și la plajă, în Cipru. Directorul care a aprobat "training-urile" a fost demis pe loc
Știri România 16:16
Excursii pe bani publici la Nisa și la plajă, în Cipru. Directorul care a aprobat „training-urile” a fost demis pe loc
Cod portocaliu de ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic. Localitățile afectate de fenomenele meteo extreme
Știri România 16:06
Cod portocaliu de ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic. Localitățile afectate de fenomenele meteo extreme
Parteneri
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome neobișnuite la copii
Adevarul.ro
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome neobișnuite la copii
„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă la FCSB
Fanatik.ro
„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă la FCSB
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Cum a apărut Roxana Vancea la cununia civilă a surorii ei, Minodora. Rochia vedetei a atras atenția tuturor
Stiri Mondene 16:29
Cum a apărut Roxana Vancea la cununia civilă a surorii ei, Minodora. Rochia vedetei a atras atenția tuturor
Imagini cu Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu, noul iubit. Cum s-au filmat cei doi
Stiri Mondene 16:00
Imagini cu Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu, noul iubit. Cum s-au filmat cei doi
Parteneri
Anunțul INEDIT făcut de Alina Pușcaș. Ce decizie a luat prezentatoarea la 39 de ani: „Sunt superîncântată, de-abia aștept să…”
Elle.ro
Anunțul INEDIT făcut de Alina Pușcaș. Ce decizie a luat prezentatoarea la 39 de ani: „Sunt superîncântată, de-abia aștept să…”
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
TVMania.ro
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut
ObservatorNews.ro
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Gigi Becali a comunicat decizia FINALĂ în cazul lui Vlad Chiricheș: „Sunt nebun eu?”
GSP.ro
Gigi Becali a comunicat decizia FINALĂ în cazul lui Vlad Chiricheș: „Sunt nebun eu?”
Parteneri
Dăncilă răspunde la atacul Oanei Țoiu: Aș vrea să o văd pe doamna Țoiu că interacționează cu lideri importanți
Mediafax.ro
Dăncilă răspunde la atacul Oanei Țoiu: Aș vrea să o văd pe doamna Țoiu că interacționează cu lideri importanți
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
StirileKanalD.ro
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
StirileKanalD.ro
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
Un român a dispărut după ce a plecat cu mașina spre Italia! Gheorghe este de negăsit de aproape două săptămâni
KanalD.ro
Un român a dispărut după ce a plecat cu mașina spre Italia! Gheorghe este de negăsit de aproape două săptămâni

Politic

Nu mai sunt bani pentru aproximativ 80 de angajați, după fuziunea Ministerului Digitalizării cu Ministerul Economiei: „Problema este istorică”
Politică 14:51
Nu mai sunt bani pentru aproximativ 80 de angajați, după fuziunea Ministerului Digitalizării cu Ministerul Economiei: „Problema este istorică”
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing, lângă dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Reacțiile din lumea politică
Politică 14:40
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing, lângă dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Reacțiile din lumea politică
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în cei 5 ani de contract. Exclusiv
Fanatik.ro
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în cei 5 ani de contract. Exclusiv
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile