Proiectul, evaluat la 450 de milioane de lei (92 mil. euro), includea un ajutor de stat de 200 de milioane de lei (aprox. 40 milioane de euro) și promitea crearea a 200 de locuri de muncă.

Ministerul Finanțelor avertizează că, dacă fabrica nu este finalizată până la sfârșitul lui 2025, acordul de finanțare va fi anulat.

De altfel, proiectul nu mai apare pe lista ajutoarelor de stat publicată la 30 iunie. TESLA nu a oferit niciun răspuns la întrebările repetate ale ZF.

„Conform acordului de finanțare modificat, Ministerul Finanțelor a aprobat un sprijin de 40,807 mil. euro, cu termen de realizare a investiției între 2023 și 2025. Dacă TESLA ENERGY STORAGE S.R.L. nu finalizează proiectul până la 31 decembrie 2025, acordul de finanțare se va revoca”, a transmis Ministerul Finanțelor.

