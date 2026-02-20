De la criza apei din Prahova la conducerea Romsilva

Banciu conduce Consiliul de Administrație al ESZ Prahova, societatea care administrează stația de tratare a apei de la barajul Paltinu.

Compania a fost indicată drept unul dintre actorii implicați în scandalul apei potabile care a afectat, la sfârșitul anului trecut, populația din mai multe localități prahovene.

În contextul crizei, ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunța pregătirea unei hotărâri de guvern pentru desființarea Consiliului de Administrație al ESZ Prahova, însă măsura nu a mai fost adoptată.

În prezent, pe lângă funcția de la ESZ, Banciu este vicepreședinte al Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon și conferențiar universitar la USAMV București.

Declarații critice la adresa reformei Romsilva

Anul trecut, în plin proces de reorganizare a Romsilva, Ionuț Banciu a criticat public măsurile inițiate de ministra Mediului.

„Reforma Romsilva nu poate fi decisă de o mână de oameni cu frustrări și fără viziune”, declara acesta, susținând că nu ar fi fost consultat înainte de lansarea reformei.

La acel moment, el anunța că nu intenționează să participe la concursul pentru funcția de director general interimar al Romsilva, calificând procedura drept „o mascaradă”.

În prezent, însă, Banciu se află printre candidații oficiali pentru conducerea regiei.

Funcții ocupate de Ionuț Sorin Banciu

Ionuț Sorin Banciu a fost secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în perioada martie 2021 – octombrie 2024. Anterior, între decembrie 2020 și martie 2021, a fost deputat din partea Partidul Național Liberal, mandat la care a renunțat pentru a prelua funcția guvernamentală.

Conform ultimei declarații de avere, Ionuț Sorin Banciu a raportat venituri de:

119.613 lei de la ESZ Prahova,

115.539 lei de la Ministerul Mediului,

75.345 lei de la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon.

Concursul pentru funcția de director general al Romsilva este în desfășurare, iar numele noului șef al regiei urmează să fie anunțat după finalizarea procedurii de selecție. Pe lista candidaților se găsesc opt nume: Cezar Tulbure, Adrian Băban, Ionuț Sorin Banciu, Remus Petruse, Mugurel-Nicolae Ghinescu, Jean Visan, Octavian Romulus Anghel și Cristian Sorin Nicolicoiu.

„Vinerea viitoare va fi publicată lista scurtă, care va cuprinde maximum 5 candidați.”, a anunțat Ministerul Mediului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE