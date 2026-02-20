Realitatea Plus a avut la nivel național o medie de 150.000 de telespectatori pe minut, clasându-se după România TV şi Antena la capitolul „Știri”, potrivit paginademedia.ro. În mediul urban, Realitatea a fost pe locul 8, cu o medie de 105.000 de telespectatori. În topul general, Realitatea a fost pe poziţia 9. Foarte important, pe publicul comercial, Realitatea a obținut audienţe mai mari decât Digi24, a notat sursa citată, care însă nu a dat și cifrele.

Trebuie menționat că postul TV nu a scăzut sub 100.000 de telespectatori pe minut în cele trei ore în care a avut emisia suspendată, adică 18.00-21.00.

Audiența Realitatea Plus pe ore, la nivel naţional, pe data de 19 februarie:

17.00-18.00 – 208.000 telespectatori pe minut (înainte de suspendarea emisiei)

18.00-19.00 – 205.000 telespectatori pe minut (prima oră a suspendării)

19.00-20.00 – 130.000 telespectatori pe minut (a doua oră a suspendării)

20.00-21.00 – 115.000 telespectatori pe minut (a treia oră a suspendării)

21.00-22.00 – 245.000 telespectatori pe minut (emisia a fost reluată)

Emisia postului Realitatea Plus a fost suspendată ieri, 19 februarie, timp de trei ore, prin decizia luată de CNA săptămâna trecută. Consiliul Național al Audiovizualului a considerat că postul patronat de Maricel Păcuraru a încălcat legea toamna trecută, înainte de campania electorală pentru Primăria Capitalei. Mai exact, CNA a susținut că Realitatea Plus nu a fost imparțial atunci când realizatoarea Anca Alexandrescu a candidat la Primăria Capitalei și a dat ca exemplu 10 emisiuni din perioada 1-21 noiembrie 2025. Drept urmare, emisia Realitatea Plus a fost oprită în intervalul orar 18.00-21.00, iar postul TV a difuzat textul sancţiunii pe durata celor trei ore.

