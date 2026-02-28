Creșterea prețului la gaze: ce spun furnizorii

Publicația Profit a consultat notificările transmise clienților din București de către PPC Energie, al treilea cel mai mare furnizor de gaze naturale din România. Potrivit sursei citate, noul tarif de 0,39 lei/kWh ar rămâne valabil până la 17 iunie 2026.

Din toamna anului 2025, PPC Energie deținea o cotă de piață de 15,81% pe segmentul furnizării de gaze către clienți finali, respectiv 5,86% pe segmentul consumatorilor casnici, conform celor mai recente date oficiale. 

Într-o informare trimisă clienților săi, compania precizează: „În măsura în care, în perioada următoare, vor fi aprobate noi reglementări privind prețul final facturat clienților finali casnici din piața de gaze naturale, furnizorul va aplica noile prevederi”.

Potrivit comparatorului de prețuri al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), tarifele actuale pentru consumatorii casnici din București variază între 0,304 lei/kWh și 0,41 lei/kWh.

Consumatorii casnici plătesc la E.on, până la 31 martie 2026, un preț plafonat de 0,31 lei/kWh (inclusiv TVA). estimările arată că acesta ar putea crește până la 0,35 lei/kWh, după expirarea plfaonării.

În schimb, potrivit notificării primite de clienții Engie, de la 1 aprilie până la sfârșitul lunii octombrie, clienții casnici vor plăti 0,31 lei/kWH(cu TVA inclus).

Diferențele de preț sunt influențate de tarifele de distribuție aprobate de ANRE pentru operatorii din diverse localități.

Planuri guvernamentale pentru reglementarea prețurilor

Deși furnizorii sunt obligați să trimită notificări clienților până pe 2 martie pentru a-i informa despre încetarea schemei de plafonare, un proiect de ordonanță de urgență propune o nouă reglementare a prețurilor pentru consumatorii casnici. 

Conform draftului obținut de Profit.ro, prețul final facturat casnicilor va fi cel mai mic dintre prețul contractual și costul calculat pe baza unei metodologii stabilite de autorități. 

Proiectul prevede un preț angro reglementat al gazelor de 110 lei/MWh, mai mic decât cel actual de 120 lei/MWh, menținerea componentei de furnizare la 15 lei/MWh și o limitare a costurilor pentru dezechilibre la maximum 10% din valoarea gazelor livrate populației.

Concret, potrivit noului sistem de reglementare a prețurilor finale pentru populație, consumatorii casnicii ar urma să plătească prețuri pe kWh mai mici decât plafonul actual, de 0,31 lei/kWh.

Proiectul de OUG a fost propus pe fondul îngrijorării privind o potențială creștere a sărăciei energetice în rândul populației și pentru a asigura o tranziție treptată către o piață complet liberalizată a gazelor naturale. 

Într-o notă de fundamentare, Guvernul a justificat măsurile propuse ca fiind necesare pentru menținerea competitivității economice și pentru evitarea unei destabilizări a pieței energetice.

Critici privind comunicarea cu consumatorii

Cu toate acestea, președintele ANRE, George Niculescu, a recunoscut că obligația furnizorilor de a informa clienții despre încetarea schemei de plafonare a prețurilor poate genera confuzie.

„Este o nouă ordonanță de urgență, care practic setează un nou cadru pentru consumatorii casnici și pentru producătorii de energie termică. Și atunci, clienții finali nu mai au nevoie să fie informați cu privire la terminarea schemei de plafonare-compensare. Așa că vom reveni și vom abroga ordinul”, a declarat Niculescu.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a criticat la rândul său această situație, afirmând că notificările impuse de ANRE vor genera costuri suplimentare estimate la 6 milioane de euro, care vor fi suportate indirect de consumatori.

„Consumatorul ajunge astfel să suporte costul administrativ al unei informări care nu are nici o valoare (…) Aceste notificări oficiale creează incertitudine în rândul populației, presiune publică asupra furnizorilor, percepția unor creșteri de facturi”, a precizat Dumitru Chisăliță.

Situația actuală scoate în evidență lipsa de coordonare între autoritățile implicate în reglementarea pieței gazelor naturale. În absența unor măsuri clare, consumatorii riscă să fie afectați atât de creșterea prețurilor, cât și de confuzia generată de informările contradictorii.

