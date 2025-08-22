Cauza o constituie faptul că facturile au fost emise după data de 1 august, iar Codul Fiscal arată că taxa se aplică fiecărei facturi emise după această dată.

În alte cazuri, cotele anterioare sau reduse de TVA s-au aplicat și după data de majorare a TVA, dar în aceste cazuri au existat norme tranzitorii care au dispus clar acest lucru.

„Peste 10 milioane de români plătesc ilegal TVA majorată pe facturile din iulie! Ministerul Finanțelor a «uitat» să modifice Codul Fiscal și a băgat mâna în buzunarul oamenilor. Netflix, utilități, internet, toate sunt mai scumpe cu o lună mai devreme decât trebuia. I-am cerut ministrului Nazare să repare urgent și să ne dea banii înapoi”, a scris joi Vlad Gheorghe, pe rețeaua Threads.

Facturi duble la curent

Facturile de pe luna iulie la curent electric sunt duble pentru mare parte din populație, deoarece din această lună s-a făcut liberalizarea prețului energiei, după ce plafonările și compensările au fost eliminate.

Practic, de la 0,68 de lei pe kWh de energie și 0,8 lei prețul a crescut la nivelul pieței.

La acestea se adaugă și majorarea cu două puncte procentuale a TVA.

Consiliul Concurenței, cu ochii pe prețuri

Consiliul Concurenței a anunțat recent că stă cu ochii comercianți, pentru ca nu cumva scumpirile de la 1 august să fie mai mari decât trebuie.

Odată cu această dată cota generală de TVA a crescut de la 10% la 21%, iar accizele la carburanți, țigări și tutun au crescut cu 10%.

Online au apărut plângeri că o serie de companii au scumpit produsele cu 5-10%, mult peste cele două procente ce rezultă din creșterea taxelor.

