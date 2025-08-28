ANAF a transmis o solicitare de plată voluntară

Anaf a cerut familiei Iohannis și plata voluntară a sumelor pentru chirii încasate în perioada 1999 – 2015, actualizate cu inflația și cu dobânda legală, potrivit Profit.ro.

Proprietatea urmează să intre în posesia statului. Solicitarea de eliberare a spațiului, care nu este în fapt ocupat, vizează în fapt primirea cheilor de acces. Spațiul comercial nu mai este folosit din 2015.

ANAF a mai trimis familiei fostului președinte Klaus Iohannis, anterior, o notificare prin care îi informează că datorează 4,7 milioane de lei (929.000 de euro) pentru chirii încasate pentru respectivul spațiu comercial din Sibiu, imobil deținut în trecut de Carmen și Klaus Iohannis și recuperat ulterior de către stat, menționează sursa citată.

„Prin prezenta adresă vă informăm cu privire la recuperarea sumelor reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a imobilului situat în Sibiu, str. N. Bălcescu nr. 29, în cotă de ½, organul fiscal a emis și comunicat notificare către foștii proprietari prin care le-a solicitat acestora eliberarea imobilului sus-menționat, în vedere intrării în posesie, precum și plata voluntară a sumelor aferente perioadei 1999 – 2015, actualizate cu indicele de inflație și cu aplicarea dobânzii legale. Informațiile cum sunt natura și cuantumul obligațiilor fiscale, natura, sursa cuantumul veniturilor, natura, sursa și valoarea bunurilor, sunt protejate de secretul fiscal, în conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și nu pot fi comunicate”, a transmis ANAF pentru Profit.ro.

Carmen și Klaus Iohannis au pierdut procesul în 2015

Familia Iohannis nu va putea fi executată pentru această datorie, nefiind considerată o creanță fiscală. Suma, care a fost stabilită de un evaluator și nu ține cont de cheltuielile președintelui Iohannis cu spațiul comercial sau de taxele și impozitele plătite statului, urmează să fie stabilită în instanță.

În schimb, continuă procesul pentru a doua jumătate a imobilului, care aparține unui alt proprietar. Pentru cota de 1/2 din imobilul amintit, înscrisă în Cartea funciară pe numele Baștea Rodica, a fost formulată acțiune la Tribunalul Sibiu, având ca obiect anularea certificatului de moștenitor.

Carmen și Klaus Iohannis au pierdut în instanță, în noiembrie 2015, spațiul comercial din strada Nicolae Bălcescu 29. Judecătorii de la Curtea de Apel Brașov au hotărât atunci că imobilul cumpărat de familia Iohannis aparține statului, deoarece proprietarul inițial nu mai are moștenitori legali.



















