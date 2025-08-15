Decizia vine la o zi după ce UEFA a permis un banner uriaș cu mesaj politic la Supercupa Europei, PSG – Tottenham, de la Udine, din Italia – „Opriți uciderea copiilor. Opriți uciderea civililor”, afișat pe gazon, înaintea jocului, cu referire la situația din Gaza.

Amit Braslavsky, fratele lui Rom, prezent în tribună la Ploiești, acuză UEFA de „antisemitism și ipocrizie”, din cauză că „blochează mesajele despre un ostatic evreu”.

Doar 1 din 3 mesaje

UEFA a refuzat cererea familiei lui Rom Braslavsky de a afișa bannere care cereau eliberarea sa la meciul Beitar Ierusalim – FC Riga, de la Ploiești.

Rom este ținut ostatic de Hamas de peste 21 de luni.

Decizia vine la doar o zi după ce UEFA a permis afișarea unui banner uriaș pe teren la Supercupa Europei, cu mesajul „Opriți uciderea copiilor. Opriți uciderea civililor”.

Familia Braslavsky intenționa să afișeze 3 bannere cu fotografia lui și mesajele „Aduceți-l înapoi pe Rom” și „Glasul sângele fratelui meu strigă din tuneluri – Aduceți-l acasă pe Rom și pe restul ostaticilor noștri” (în ebraică și în engleză).

După discuțiile dintre părți, UEFA a permis agățarea doar a unuia dintre bannere.

„Când este vorba de un evreu în viață, răpit, ei preferă să suprime mesajul și să întoarcă privirea”

Amit Braslavsky, fratele lui Rom, prezent la stadion, a acuzat UEFA de „antisemitism flagrant”: „Ieri, UEFA a afișat un banner uriaș fals care cerea oprirea uciderii copiilor și civililor, dar astăzi ne împiedică să ridicăm bannere care cer aducerea lui Rom acasă. Aceasta nu este doar ipocrizie, este antisemitism. Când este vorba de un evreu în viață, răpit, ei preferă să suprime mesajul și să întoarcă privirea”,

Familia Braslavsky consideră că UEFA aplică standarde duble, permițând mesaje politice anti-israeliene, dar interzicând apeluri umanitare pentru eliberarea unui ostatic.

Vrem ca UEFA să schimbe această decizie rușinoasă și să ne permită să afișăm mesaje până când se va întoarce acasă viu și nevătămat.

Malnutriție severă și afectarea sistemelor vitale

Născut la Ierusalim și suporter al echipei Beitar (despre prezența familiei la Ploiești a vorbit inclusiv antrenorul lui Beitar, Barak Yitzhaki, după meci), Rom Braslavsky a fost răpit pe 7 octombrie 2023. El lucra a ca agent de securitate la petrecerea de muzică electronică Nova, acolo unde Hamas a declanșat atacul. Cel puțin 347 de israelieni au fost uciși acolo. 253 de oameni au fost răpiți.

La 558 de zile după ce a fost răpit din Nubia, Jihadul Islamic a publicat prima înregistrare video cu captivitatea lui Rom Braslavsky în aprilie 2025.

Breslavsky pierduse între 33% și 50% din greutatea corporală și medicii au avertizat asupra unui pericol imediat pentru viața sa din cauza malnutriției extreme, deshidratării și afectării sistemelor vitale.

Braslavsky este fiul mijlociu al lui Tami și Ofir Braslavsky. Frații săi sunt Amit și Ziv.

Rom Breslavsky







