O noapte înghețată în Kiev, la minus 20 de grade

Când s-au trezit tremurând de frig, îmbrăcați cu geci și căciuli, îngropați sub mai multe pături, Yuliia și Denys Davydenko au înțeles că nu mai pot rămâne în apartamentul lor din Kiev. De opt zile nu aveau curent, iar de aproape două săptămâni nu mai funcționa încălzirea. Afară erau minus 20 de grade.

Atacurile rusești asupra rețelei energetice a Ucrainei, intensificate din toamna trecută, au transformat iarna din capitală într-un test de rezistență pentru milioane de oameni, arată un reportaj realizat de Reuters.

Au plecat cu copiii, câinii, pisicile și porcii

Soții Davydenko, ambii în vârstă de 40 de ani, și-au strâns lucrurile, și-au luat cei trei copii, doi câini și două pisici și au căutat un loc unde să poată dormi la cald. Soluția a fost neașteptată: propria lor afacere, Piggy Cafe Kyiv, o cafenea unde clienții pot mângâia șapte porci pitici ca să se mai elibereze de stresul războiului.

Cafeneaua are generator și încălzire. După ce ultimul client pleacă, părinții întind saltelele pe podea și le fac paturi copiilor lor, Maksym, de 11 ani, Tymofiy, de șase ani, și micuței Stephanie, de doi ani.

„Momentul în care vom pleca din Kiev este atunci când trupele ruse ajung la 10–12 kilometri de oraș. Atât”, a spus Yuliia pentru Reuters, în cele trei zile petrecute de jurnaliști alături de familie.

„Nu mai spălăm vase, nu mai facem curat. Copilul e încântat”

Familia părăsise Ucraina la începutul invaziei, în 2022, când trupele ruse se apropiau de capitală. S-au întors din Europa și spun că, de data asta, nu mai vor să plece. Iar seara, în cafenea, animalele se plimbă libere printre mese, apoi se așază la somn. Uneori dorm chiar lângă copii.

Frigul, însă, se simte peste tot. În apartamentul din cartierul Troieshchyna, unde revin o dată la câteva zile, hainele se usucă greu și rămân umede. E prea frig pentru duș, iar uneori și mersul la toaletă devine o provocare. Într-o dimineață, în bucătărie erau doar două grade, iar pe interiorul ferestrelor se formase gheață. Aburul le ieșea din gură când vorbeau.

Pentru copii, schimbarea continuă are încă ceva dintr-o aventură: „Lui Maksym îi place”, glumește Denys. „Spune că acasă trebuia să spele vase, să facă ordine, să plimbe câinii. Aici nu face nimic. E fericit.”

Cacao cu bezele și mâncare la pachet

Acasă nu pot găti. În cafenea mănâncă ce se poate, de la cacao cu bezele și mâncare comandată. Chiar și așa, familia recunoaște că este într-o situație mai bună decât mulți alți locuitori ai Kievului. Au propria afacere și acces la școală pentru băieți.

În ultimele patru luni, valurile de atacuri rusești au lăsat sute de mii de oameni fără electricitate și apă. Pentru cei aproape trei milioane de locuitori ai capitalei, aceasta este cea mai grea iarnă de la începutul războiului. Unii au plecat. Alții stau în apartamente înghețate sau se mută temporar la prieteni. În oraș au fost montate și corturi uriașe încălzite, pentru cei rămași fără soluții.

Rusia neagă că ar viza civili și susține că atacurile cu rachete și drone urmăresc infrastructura militară. În realitate, raidurile au provocat victime civile și distrugeri masive.

Aproape jumătate din blocurile din Kiev au rămas fără căldură

Atacurile asupra rețelei energetice nu sunt o noutate, dar iarna aceasta au fost mai intense, iar temperaturile mai scăzute. După un atac puternic pe 20 ianuarie, 5.635 de blocuri din Kiev, aproape jumătate din total, au rămas fără încălzire, potrivit datelor oficiale. La un moment dat, aproape un milion de consumatori au fost deconectați simultan de la rețea, au declarat surse din industrie.

Blocul familiei Davydenko se află la doar patru kilometri de o mare centrală termică, una dintre țintele constante ale atacurilor rusești din toamna lui 2025.

„Nu e mare lucru. Punem o sobă pe lemne”

În ciuda bombardamentelor tot mai dese, familia încearcă să spere la mai bine, dar se pregătește pentru ce e mai rău.

„Nu e mare lucru”, spune Yuliia. „Punem o sobă pe lemne.”

În ultima zi petrecută de echipa Reuters cu familia, Rusia a lansat 71 de rachete și 450 de drone asupra Ucrainei, unul dintre cele mai mari atacuri din tot războiul. O mare parte a loviturilor a vizat din nou sistemul energetic al Kievului. Yuliia și Denys spun că s-au trezit din cauza exploziilor și a geamurilor care se zguduiau. Încălzirea a dispărut și din cafenea.

Pentru mulți locuitori ai Kievului, refuzul de a pleca a devenit un gest de încăpățânare și de atașament față de casă, un sentiment care alimentează și poziția președintelui Volodimir Zelenski în negocierile de pace, notează Reuters.

