„Echipajul de Terapie Intensivă Mobilă (TIM) a fost solicitat să intervină, în urma unui apel la numărul unic de urgență 112, pentru acordarea asistenței medicale unui copil în vârstă de 2 ani, care a căzut de la etajul al doilea al unui bloc”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bihor.

La fața locului, paramedicii au constatat că victima suferise multiple traumatisme și era în stare gravă. Copilul, găsit în stare de inconștiență, a fost stabilizat pe loc și transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale, potrivit eBihoreanul.

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