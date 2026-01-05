Mașina familiei de români a rămas blocată pe marginea unei prăpăstii

Lenus Stan, un tânăr român de 29 de ani stabilit la Novi di Modena, Italia, împreună cu partenera sa, Ioana Marin, și cei doi copii ai lor, a trecut prin momente dramatice în prima zi a anului 2026.

Mașina familiei, condusă de Ioana, a derapat și a rămas blocată într-un strat gros de zăpadă, la marginea unei prăpastii, pe un drum de munte din apropierea stațiunii Cerreto Laghi, în provincia Reggio Emilia, Italia. Incidentul, relatat de publicația italiană Il Resto del Carlino, s-a produs în condiții meteorologice nefavorabile, cu ninsori abundente și vânt puternic, care au surprins familia în timp ce se întorcea de la o excursie de Anul Nou.

„Am rămas blocați în mașină. Eram în stare de șoc, Ioana plângea, copiii erau speriați. Ne era teamă să facem orice mișcare care ar fi putut să urnească mașina și să cădem în prăpastie. Au trecut câteva mașini, dar nu s-a oprit niciuna”, a povestit Lenus Stan.

Familia de români, salvată de două carabiniere aflate în timpul liber

Două carabiniere aflate în timpul liber au chemat salvarea imediat ce le-au remarcat. Acestea, membre ale Companiei Castelnovo Monti, se întorceau de la o zi petrecută la zăpadă și au observat autoturismul aflat în pericol.

Femeile au acționat cu calm și profesionalism, reușind să scoată întreaga familie, inclusiv pe micuții Antonia, de doi ani și jumătate, și Patrick, de doar șase luni, din mașina blocată. După salvare, carabinierii au alertat o patrulă a unității radiomobile din Castelnovo Monti, care i-a transportat pe cei patru într-o autospecială pentru a-i proteja de frig, până când un tractor a reușit să deblocheze vehiculul.

Cum au descris românii drama prin care au trecut în prima zi din an

Lenus Stan a descris carabinierele drept „îngeri” și le-a mulțumit pentru acțiunea lor eroică. „Ne-au salvat viața, sper să le pot mulțumi personal. Sunt eroinele noastre. Au stat două ore cu noi. Din păcate, nu le am contactele.

Vreau să lansez un apel: sper să pot vorbi cu ele ca să le mulțumesc personal”, a declarat acesta pentru presa italină. Incidentul a fost apreciat și de sindicatul Sim Carabinieri, care a evidențiat dedicarea celor trei carabiniere.

Locotenentul Antonio Pirisi, comandant al nucleului informativ al comandamentului provincial al carabinierilor din Reggio și secretar național al Sim, a declarat:

„Deși erau libere de serviciu, au intervenit cu promptitudine și o umanitate extraordinară. Acest episod demonstrează încă o dată că uniforma este o a doua piele. Nu există ore atunci când trebuie salvată o viață sau când un cetățean este în dificultate”, a declarat el.

Familia, care s-a mutat în Italia în 2017, a fost recunoscătoare pentru intervenția salvatoare, iar acest episod rămâne un exemplu al devotamentului și curajului arătat de forțele de ordine din Italia.

Exemplul de curaj și implicare al celor două carabiniere vine la două săptămâni după ce un italian a condus 240 de kilometri ca să-l ajute pe Vasile și familia acestuia. Înainte de Crăciun, românul a cărui afacere a dat faliment mai avea doar 7 euro pe card.

