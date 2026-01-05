Mașina familiei de români a rămas blocată pe marginea unei prăpăstii

Lenus Stan, un tânăr român de 29 de ani stabilit la Novi di Modena, Italia, împreună cu partenera sa, Ioana Marin, și cei doi copii ai lor, a trecut prin momente dramatice în prima zi a anului 2026.

Mașina familiei, condusă de Ioana, a derapat și a rămas blocată într-un strat gros de zăpadă, la marginea unei prăpastii, pe un drum de munte din apropierea stațiunii Cerreto Laghi, în provincia Reggio Emilia, Italia. Incidentul, relatat de publicația italiană Il Resto del Carlino, s-a produs în condiții meteorologice nefavorabile, cu ninsori abundente și vânt puternic, care au surprins familia în timp ce se întorcea de la o excursie de Anul Nou.

„Am rămas blocați în mașină. Eram în stare de șoc, Ioana plângea, copiii erau speriați. Ne era teamă să facem orice mișcare care ar fi putut să urnească mașina și să cădem în prăpastie. Au trecut câteva mașini, dar nu s-a oprit niciuna”, a povestit Lenus Stan.

Familia de români, salvată de două carabiniere aflate în timpul liber

Două carabiniere aflate în timpul liber au chemat salvarea imediat ce le-au remarcat. Acestea, membre ale Companiei Castelnovo Monti, se întorceau de la o zi petrecută la zăpadă și au observat autoturismul aflat în pericol.

Femeile au acționat cu calm și profesionalism, reușind să scoată întreaga familie, inclusiv pe micuții Antonia, de doi ani și jumătate, și Patrick, de doar șase luni, din mașina blocată. După salvare, carabinierii au alertat o patrulă a unității radiomobile din Castelnovo Monti, care i-a transportat pe cei patru într-o autospecială pentru a-i proteja de frig, până când un tractor a reușit să deblocheze vehiculul.

Cum au descris românii drama prin care au trecut în prima zi din an

Lenus Stan a descris carabinierele drept „îngeri” și le-a mulțumit pentru acțiunea lor eroică. „Ne-au salvat viața, sper să le pot mulțumi personal. Sunt eroinele noastre. Au stat două ore cu noi. Din păcate, nu le am contactele.

Vreau să lansez un apel: sper să pot vorbi cu ele ca să le mulțumesc personal”, a declarat acesta pentru presa italină. Incidentul a fost apreciat și de sindicatul Sim Carabinieri, care a evidențiat dedicarea celor trei carabiniere.

Locotenentul Antonio Pirisi, comandant al nucleului informativ al comandamentului provincial al carabinierilor din Reggio și secretar național al Sim, a declarat:

„Deși erau libere de serviciu, au intervenit cu promptitudine și o umanitate extraordinară. Acest episod demonstrează încă o dată că uniforma este o a doua piele. Nu există ore atunci când trebuie salvată o viață sau când un cetățean este în dificultate”, a declarat el.

Familia, care s-a mutat în Italia în 2017, a fost recunoscătoare pentru intervenția salvatoare, iar acest episod rămâne un exemplu al devotamentului și curajului arătat de forțele de ordine din Italia.

Exemplul de curaj și implicare al celor două carabiniere vine la două săptămâni după ce un italian a condus 240 de kilometri ca să-l ajute pe Vasile și familia acestuia. Înainte de Crăciun, românul a cărui afacere a dat faliment mai avea doar 7 euro pe card.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cât costă rochia mini purtată de Monica Bîrlădeanu la o petrecere, pe un vas de croazieră. Și-a arătat silueta la 47 de ani
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată acum soția lui Emil Constantinescu. Elegantă și misterioasă, Nadia a fost mereu discretă. Ce s-a aflat despre femeia care-i este alături lui Constantinescu de mai bine de 60 de ani
Viva.ro
Cum arată acum soția lui Emil Constantinescu. Elegantă și misterioasă, Nadia a fost mereu discretă. Ce s-a aflat despre femeia care-i este alături lui Constantinescu de mai bine de 60 de ani
A rămas fără bani, fără prieteni, fără tot! Are datorii uriașe și nici nu mai iese din casă. Spune sincer, îl mai recunoști? Cea mai recentă poză cu el s-a viralizat pe internet / Foto
Unica.ro
A rămas fără bani, fără prieteni, fără tot! Are datorii uriașe și nici nu mai iese din casă. Spune sincer, îl mai recunoști? Cea mai recentă poză cu el s-a viralizat pe internet / Foto
Ce cadou impresionant va primi Romina Gingașu de la soțul ei, miliardarul Piero Ferrari, cu ocazia aniversării a 9 ani de relație
Elle.ro
Ce cadou impresionant va primi Romina Gingașu de la soțul ei, miliardarul Piero Ferrari, cu ocazia aniversării a 9 ani de relație
gsp
Scandalurile se țin lanț în celebrul divorț al vedetei. Motivul incredibil pentru care l-a dat din nou în judecată pe fostul soț
GSP.RO
Scandalurile se țin lanț în celebrul divorț al vedetei. Motivul incredibil pentru care l-a dat din nou în judecată pe fostul soț
O voce imensă atacă: „Donald Trump este complet nebun! Face jaf în Venezuela, urmează Groenlanda sau Nigeria”
GSP.RO
O voce imensă atacă: „Donald Trump este complet nebun! Face jaf în Venezuela, urmează Groenlanda sau Nigeria”
Parteneri
Știrea începutului de an! Dan Petrescu a rupt tăcerea, nu i-a mai lăsat pe ceilalți să vorbească în locul lui! A spus stop speculațiilor, nu a mai suportat și a vorbit clar! Adevărul despre boală
Libertateapentrufemei.ro
Știrea începutului de an! Dan Petrescu a rupt tăcerea, nu i-a mai lăsat pe ceilalți să vorbească în locul lui! A spus stop speculațiilor, nu a mai suportat și a vorbit clar! Adevărul despre boală
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Avantaje.ro
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Vreme severă, ninsori și ger în România: ce recomandă DSU șoferilor înainte să plece la drum
Știri România 19:00
Vreme severă, ninsori și ger în România: ce recomandă DSU șoferilor înainte să plece la drum
România a primit înapoi aproape 1.000.000.000 euro din partea Comisiei Europene pentru plățile în avans către fermieri
Știri România 18:30
România a primit înapoi aproape 1.000.000.000 euro din partea Comisiei Europene pentru plățile în avans către fermieri
Parteneri
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Adevarul.ro
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Louis Munteanu, mesaj pentru Neluțu Varga și Dan Petrescu după transferul la DC United! Toate detaliile mutării și salariul de superstar al atacantului în SUA. Update exclusiv
Fanatik.ro
Louis Munteanu, mesaj pentru Neluțu Varga și Dan Petrescu după transferul la DC United! Toate detaliile mutării și salariul de superstar al atacantului în SUA. Update exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Reacția Ramonei Olaru după ce a pierdut rolul de asistentă TV la „Neatza, cu Răzvan și Dani„ în favoarea Flaviei Mihășan. Cum a gestionat acel eșec: „Nu eram prea șlefuită...
Elle.ro
Reacția Ramonei Olaru după ce a pierdut rolul de asistentă TV la „Neatza, cu Răzvan și Dani„ în favoarea Flaviei Mihășan. Cum a gestionat acel eșec: „Nu eram prea șlefuită...
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode

Monden

Cine este Ian (Anghel Bogdan Georgian), concurent la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Stiri Mondene 17:32
Cine este Ian (Anghel Bogdan Georgian), concurent la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Cine este Codruța Sanfira, concurentă la „Desafio: Aventura”. Este căsătorită cu Valentin Sanfira
Stiri Mondene 17:10
Cine este Codruța Sanfira, concurentă la „Desafio: Aventura”. Este căsătorită cu Valentin Sanfira
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Zonele în care meteorologii anunţă ninsori abundente şi temperaturi de -15 grade
ObservatorNews.ro
Zonele în care meteorologii anunţă ninsori abundente şi temperaturi de -15 grade
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Libertateapentrufemei.ro
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Parteneri
Fostul fotbalist de la UTA și Sportul a ajuns la 150 kg și are mari probleme de sănătate
GSP.ro
Fostul fotbalist de la UTA și Sportul a ajuns la 150 kg și are mari probleme de sănătate
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
GSP.ro
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
Parteneri
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor de iarnă
Mediafax.ro
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor de iarnă
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Redactia.ro
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Sora vitregă a Annei Frank s-a stins din viață! Mesajul emoționant transmis de Regele Charles după decesul Evei Schloss
KanalD.ro
Sora vitregă a Annei Frank s-a stins din viață! Mesajul emoționant transmis de Regele Charles după decesul Evei Schloss

Politic

Nicușor Dan a redus cheltuielile Administrației Prezidențiale cu 30 de milioane de lei în 2025: „Mai mult decât m-am angajat”
Politică 20:46
Nicușor Dan a redus cheltuielile Administrației Prezidențiale cu 30 de milioane de lei în 2025: „Mai mult decât m-am angajat”
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Politică 04 ian.
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Ce a pățit o americancă aflată în România. Tradiția care a lăsat-o fără cuvinte: ”Ce se întâmplă?”
Fanatik.ro
Ce a pățit o americancă aflată în România. Tradiția care a lăsat-o fără cuvinte: ”Ce se întâmplă?”
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York
Spotmedia.ro
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York