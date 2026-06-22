Familiile din Dolj au ajuns la Poliție după ce au plătit 16.000 de lei ca să aibă curent în case

Zeci de familii din Coțofenii din Față, județul Dolj, au fost victimele unei înșelătorii care le-a lăsat fără economii și le-a atras probleme cu legea.

După ce au plătit sume între 8.000 și 16.000 de lei pentru racordarea la rețeaua electrică, oamenii au descoperit că fuseseră înșelați de doi indivizi care le-au promis curent electric, dar i-au conectat ilegal la rețeaua publică. Potrivit Observatornews.ro, prejudiciul total este estimat la 300.000 de lei.

Cum a funcționat schema de înșelătorie a celor doi bărbați din Dolj

Promisiunile celor doi escroci au părut prea bune pentru a fi adevărate: racordare rapidă la curent și o lună gratuită. Pentru satele doljene, unde multe gospodării nu sunt conectate la rețeaua electrică, oferta a fost o șansă de neratat.

„Ei au promis că ne bagă curent. I-am dat toţi banii înainte şi el ce a făcut? A legat curentul acolo. Şi noi l-am întrebat: domne, păi cum, fără ceas? Şi zice lasă că ştiu eu ce să fac”, a povestit unul dintre păgubiți, pentru sursa citată mai sus.

Oamenii, încrezători, au făcut eforturi financiare uriașe, împrumutându-se chiar de la rude pentru a plăti serviciile promise.

Distribuitorul de energie a „tăiat” curentul când a descoperit cum era furnizat

După doar două zile, echipele distribuitorului de energie au descoperit racordările ilegale și au întrerupt alimentarea.

„După aia a plecat și nu a mai venit. Au venit oamenii de la Electrica, au tăiat firele, au tăiat tot. Atunci ne-am dat seama că ne-a înșelat”, a spus un alt localnic.

Familiile din Dolj s-au trezit cu amenzi uriașe

Mai mult, familiile s-au trezit cu amenzi uriașe, între 30.000 și 40.000 de lei fiecare, fiind acuzate de furt de energie electrică, deși acestea susțin că au fost victime.

„După asta ne-a venit şi amendă, câte 300-400 de milioane, de fiecare. Dacă legam noi, da, plăteam, dar dacă noi nu ne-am legat, la ce să plătim? Şi amenzi, şi am dat şi la ăla banii”, a declarat un alt păgubit pentru sursa citată.

Polițiștii i-au reținut pe cei doi bărbați care au efectuat racordările ilegale

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru înșelăciune și furt de energie electrică. Cei doi suspecți, care se prezentaseră ca specialiști în racordări electrice, au fost reținuți preventiv pentru 30 de zile.

Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate toate detaliile și pentru a recupera prejudiciul. Între timp, cele 27 de familii afectate încearcă să facă față pagubelor financiare și să-și dovedească nevinovăția.

Românii care își construiesc case sau cumpără locuințe în mediul rural trebuie să parcurgă o procedură legală strictă pentru racordarea la rețeaua de energie electrică. Procesul este reglementat de ANRE și implică cinci etape obligatorii.

Orice solicitare de conectare la rețeaua de distribuție începe cu depunerea unui dosar pentru obținerea Avizului Tehnic de Racordare (ATR). Proprietarii trebuie să pună la dispoziția operatorului zonal actele de proprietate, planurile cadastrale (scările 1:500 și 1:2000) și autorizația de construire sau o adeverință de edificare de la primăria locală. Operatorul are obligația legală să emită ATR-ul în termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor complete.

Cine plătește lucrările de racordare și ce presupune regula celor 2.500 de metri

Potrivit reglementărilor în vigoare emise de ANRE, clienții casnici din mediul rural beneficiază de o facilitate importantă: operatorul de distribuție este obligat să finanțeze extinderea rețelei de joasă tensiune dacă distanța dintre rețeaua existentă și limita proprietății este de maximum 2.500 de metri. Cu toate acestea, costul realizării branșamentului propriu-zis (legătura finală și firida) rămâne în sarcina financiară a clientului.

După achitarea tarifului de racordare prevăzut în ATR, distribuitorul organizează proiectarea și execuția lucrărilor prin intermediul unor firme atestate.

Care sunt etapele finale pentru racordare și montarea contorului

În timp ce se execută branșamentul stradal, proprietarul are obligația de a realiza instalația electrică din interiorul curții și al casei. Această lucrare trebuie efectuată exclusiv cu un electrician autorizat ANRE, singurul care poate emite la final „Dosarul Instalației de Utilizare” – document fără de care casa nu poate fi pusă sub tensiune.

Ultimul pas constă în alegerea unui furnizor de energie de pe piața liberă și semnarea contractului de furnizare. Ulterior, o echipă tehnică va monta contorul și va efectua alimentarea efectivă cu energie electrică a imobilului.

Întregul proces durează, în medie, între 3 și 6 luni, în funcție de necesitatea obținerii unor avize suplimentare de la autoritățile locale, iar costul unui branșament standard variază între 1.500 și 3.500 de lei.

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