A aplicat la zeci de joburi, fără succes

Pentru mulți absolvenți, promisiunea unei cariere stabile după facultate nu se materializează. Așa a fost și cazul Nadyei Grisczenkow, care a absolvit Universitatea de Stat Montclair în 2024 și s-a confruntat rapid cu o piață a muncii extrem de competitivă.

„Toată lumea spune că trebuie să mergi la facultate, să muncești din greu și vei obține o slujbă bună, iar asta pur și simplu nu se întâmpla în cazul meu”, povestește ea.

În ultimul an de facultate, Nadya a început să aplice la locuri de muncă, în special în domenii creative și pe rețelele sociale. A făcut și un stagiu într-o firmă de PR, însă nicio ofertă nu a apărut.

„Simțeam că fac toate lucrurile corecte”, își amintește ea din acea perioadă, pe măsură ce se apropia absolvirea.

Dezamăgită și epuizată emoțional, Nadya a decis să schimbe strategia.

S-a mutat temporar înapoi la părinți și a aplicat pe un site dedicat serviciilor de îngrijire a copiilor, unde a găsit un job de bonă cu jumătate de normă.

De la soluție temporară la carieră full-time

Inițial, Nadya a văzut munca de bonă ca pe o soluție de tranziție.

„Am fost angajată ca bonă cu jumătate de normă pentru o familie minunată, dar am văzut asta ca pe o perioadă intermediară înainte de a găsi un loc de muncă într-o corporație”, spune ea.

Presiunea socială nu a întârziat să apară.

„Am simțit că toată lumea, chiar și surorile mele, spunea lucruri de genul «Ei bine, nu poți fi doar bonă»”, povestește Nadya, care este cea mai mare dintre cinci frați.

Totul s-a schimbat când familia pentru care lucra i-a oferit un post full-time, bine plătit, după nașterea celui de-al doilea copil.

„Câștig 30 de dolari pe oră”

Deși a fost tentată să refuze, din teama de a nu rămâne „blocată” într-o meserie subapreciată, Nadya a acceptat oferta. Decizia s-a dovedit una inspirată.

„Când am început să lucrez cu o familie minunată și să câștig 30 de dolari pe oră, acele temeri au dispărut”, spune ea.

Cu prima familie, ajungea să câștige până la 1.600 de dolari pe săptămână.

Relația profesională s-a transformat și într-una personală: „Acum este cea mai bună prietenă a mea”, spune Nadya despre mama copiilor pe care i-a îngrijit.

„A fi bonă mă face să mă simt utilă”

Comparând experiența din PR cu munca de bonă, Nadya spune că diferența este uriașă.

„Aveam un presentiment că nu aceasta era calea pentru mine.”

„Ca bonă, mă simt atât de validată, văzută și împlinită”, explică ea.

Deși recunoaște că munca este solicitantă, spune că satisfacția emoțională și echilibrul dintre viața personală și cea profesională contează mai mult decât statutul unui job tradițional.

„Nu toată lumea va înțelege meseria de bonă ca pe o alegere de carieră, dar simt că în sfârșit îmi folosesc abilitățile în cel mai bun mod posibil.”

Astăzi, Nadya locuiește în Boston și lucrează pentru o altă familie, cu trei copii. Nu se vede întorcându-se la un program clasic de la 9 la 17.

„Această versiune a vieții mele mă face să mă simt fericită”, spune ea.

Nu este singurul exemplu de acest fel un tânăr de 23 de ani din SUA a renunțat la facultate și a ales să devină electrician. El a construit o afacere de 250.000 $.

De altfel, tot mai mulți studenții nu mai cred că universitatea este cheia succesului atunci când caută un loc de muncă.

