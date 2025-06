Potrivit Observator News, fata și-a părăsit țara natală împreună cu familia, stabilindu-se într-un orășel din județul Gorj.

Farah Hasanain s-a înscris la Colegiul Național George Coșbuc din Motru, unde a studiat la profilul matematică-informatică începând cu clasa a X-a.

Provocarea principală a fost învățarea limbii române, dar tânăra a depășit acest obstacol prin studiu individual.

„E un oraş foarte mic şi nu am avut unde să învăţ limba. De-asta am încercat mereu să învăţ singură, că asta era singura soluţie. Cultura aici e foarte diferită şi asta era greu pentru mine, dar am reuşit până la urmă”, a mărturisit Farah.