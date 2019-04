Actrița a acceptat să meargă la închisoare, dar pentru o sentință blândă, orientată către minimul prevăzut de legea penală americană, din care se vor mai scădea alte 12 luni. Mai exact, o eliberare sub probațiune, timp în care ea se va prezenta în fața unui ofițer special desemnat de instanță.

În cazul în care nu și-ar fi recunoscut vina, actrița risca 20 de ani la închisoare. Așa, va petrece un timp minim într-o închisoare de minimă securitate și va mai plăti o amendă de 20.000 de dolari.

Decizia în cazul ei și a celorlalți părinți care și-au recunoscut faptele urmează a fi luată de un judecător federal, arată CNN.

„Îmi asum în întregime vina și cu adânci regrete și rușine pentru ce am făcut îmi asum responsabilitate totală pentru acțiunile mele și voi accepta consecințele acestora. Sunt rușinată de durerea pe care am cauzat-o fiicei mele, familiei, prietenilor și colegilor dar și comunității, Vreau să îmi cer iertare din partea lor iar în mod special, îmi cer scuze față de studenții care muncesc din greu în fiecare zi pentru a ajunge la facultate și de la părinții care fac sacrificii imense pentru a-și susține copiii în mod cinstit” a spus Felicity Huffman.

”Fiica mea nu a știut nimic despre ce am făcut, am greșit și în cel mai rău mod, am trădat-o” și-a încheiat pledoaria actrița americană.

Operațiunea „Varsity Blues”

Operaţiunea a fost denumită de FBI „Varsity Blues”, după un film din anii 1990 despre presiunea pe care o exercită bursele şcolare sportive.

Contra unor sume de bani plătite unor persoane cu influență din instituțiile de învățământ, copiii vedetelor erau admiși în instituțiile de învățământ trișând la examenele de admitere sau la probele sportive. Printre universitățile de elită unde a funcționat admiterea pe șpagă se află Yale, Stanford și Georgetown. Potrivit procurorilor, capul rețelei era William „Rick” Singer, de 58 de ani, care a exploatat schema șpăgii prin firma sa de plasare Edge College & Career Network. Sumele plătite de părinți începeau de la câteva mii de euro și ajungeau chiar la 6,5 milioane de dolari, au stabilit anchetatorii. Prin această schemă, William „Rick” Singer a câștigat aproximativ 25 de milioane de dolari, între 2011 și 2018.

Sursa foto: Hepta

