Imagini revoltătoare au fost filmate săptămâna trecută în spitalul din Corabia. Un bătrân bolnav, îngenuncheat, parcă implora să fie băgat în seamă de personalul medical. Lucru care s-a întâmplat abia după trei ore.

Mădălina Temelie, femeia care a filmat, a povestit la Digi24 cum medicul chemat să-l ajute pe bătrân a venit să-l observe și a plecat, spunând că la un moment dat vor ajunge infirmierele. Niciuna dintre asistente nu l-a ajutat pe bătrânul care era și înfometat.

„Prima persoană care a ieșit să-l vadă a fost medicul la care eu apelasem. Singurul lucru pe care l-a făcut a fost să meargă și să-l observe pe bătrânul aflat în genunchi și să spună că la momentul potrivit vor veni infirmierele. Doamna cu părul roz a venit de la gardă, tind să cred că e asistentă. Nimeni nu l-a ajutat, am încercat să-l ridic eu, dar starea lui de sănătate nu mi-a permis. Mi-a spus că are răni și că îl doare, deși am încercat să-l susțin cu propria greutate. Însă nici eu nu sunt foarte mare și nu am o condiție fizică foarte bună”, a povestit femeia.

Bătrânul s-a ridicat singur, nu au pus mâna să-l ajute, s-a așezat tot singur în scaunul cu rotile. Nicio infirmieră nu a pus mâna pe el. După ce s-a așezat în scaun, singurul lucru pe care l-am mai spus doamnelor a fost să-i dea ceva de mâncare, se plângea de foame, vârsta și-a spus cuvântul. Am preferat apoi să mă retrag. Femeia care a filmat scenele dramatice de la spitalul din Corabia:

Ministerul Sănătății: amenzi pentru cadrele medicale și avertisment pentru spitalul din Corabia

Ministrul sănătății, Vlad Voiculescu, a anunțat duminică, pentru Libertatea: „Am luat legătura la DSP Olt și am trimis o echipă de control acolo. Merge Serviciul Control de acolo și raportează rezultatele preliminare la Corpul de Control! Vom analiza dacă se impune un control de fond la această unitate sanitară”.

A doua zi, Ministerul Sănătății a informat că „reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Olt au finalizat verificarea la Spitalul Orășenesc din Corabia și au sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 6000 de lei, medicul de gardă”.

De asemenea, una dintre asistentele medicale a fost amendată cu 3000 de lei, iar unitatea medicală a primit avertisment.



