„Banii sunt ochiul dracului!”

Vesna a trăit o viață plină de provocări, crescând fără sprijinul părinților și fiind nevoită să se descurce singură încă din copilărie.

Povestea ei a luat o întorsătură neașteptată când, în casa familiei care o adoptase după moartea părinților săi, a găsit 700.000 de euro ascunși sub o saltea.

În loc să investească banii pentru un viitor sigur, Vesna i-a cheltuit rapid pe distracții, prieteni și un stil de viață extravagant, doar pentru a descoperi mai târziu că bogăția aduce adesea dezamăgiri.

„Banii sunt ochiul dracului! Fără ei nu poți trăi, dar nici nu poți cumpăra lucrurile care contează cu adevărat, viața și sănătatea”, a explicat Vesna, pe canalul de YouTube Ausländer.

Și-a pierdut părinții când era copilă

După ce și-a pierdut tatăl la doar 9 ani și, ulterior, și mama, care a murit de cancer, Vesna a fost nevoită să se întrețină singură.

Mama și tata erau divorțați, iar eu locuiam cu tatăl meu. Tata era muzician și ducea o viață plină de distracție: baruri, muzică, jocuri de noroc, femei. Așa că banii dispăreau repede.

La doar 12-13 ani, a început să lucreze într-un bar pentru a-și câștiga existența. Mai întâi, a început să spele pahare. Fiecare bănuț conta.

„Tu vei fi a noastră!”

„Am cunoscut o familie care locuia în Germania de ani de zile. După ce a murit mama, m-au primit – nu formal, ci pe principiul «vei fi a noastră» și exact asta s-a întâmplat…”, rememorează Vesna.

Încă locuiesc în casa lor, ei nu mai sunt în viață. Și în casa aceea am găsit 700.000 de euro. Poate că nu mi i-au lăsat intenționat, dar poate că așa era menit să fie ca într-o zi să-i găsesc eu… Nimeni nu ar ascunde atâția bani sub o saltea, sub un pat. Am fost șocată, nici măcar nu știam cât era.

Cum a găsit banii: „M-am gândit să schimb cearșafurile de pe saltea. Am ridicat-o și am văzut ceva învelit în hârtie. Băusem, am crezut că am halucinații, bețivii pot avea viziuni ciudate, dar erau bani adevărați! Bancnote de 100 și 200 de euro. Eram cu adevărat bogată!”, explică.

S-a gândit inițial să-i investească în proprietăți, dar ezitările și lipsa de experiență financiară au dus la risipirea întregii sume în doar un an.

„Am cheltuit totul pe pantofi, distracții, băutură”

„M-am gândit că o să-mi cumpăr o proprietate, dar pentru cine? Nu am copii, nu am familie. În loc să investesc, am cheltuit totul pe pantofi, distracții și ajutând alte persoane. Acum, mulți îmi datorează câte 5.000-6.000 de euro fiecare”, spune Vesna.

Sincer, am irosit totul într-un an și nu am cumpărat nimic mare și aș fi putut cumpăra două case complet mobilate lângă Šabac pentru suma asta, o casă aici costă maximum 100 de mii de euro. Cu siguranță era suficient pentru trei garsoniere sau poate două apartamente decente.

După ce a cheltuit toți banii, Vesna s-a trezit singură, fără sprijin și fără economii: „Când aveam bani, toată lumea era prietenă cu mine. Dădeam chefuri, cumpăram tuturor băuturi și mâncare. Acum, pot număra pe degetele unei mâini oamenii care mi-au rămas aproape”.

„Nu mai aveam cum să mă încălzesc iarna…”

„Din cauza propriei mele prostii, am rămas fără niciun ban. I-am ajutat pe alții și, câteva luni mai târziu, nu mai aveam nimic. Nu mai aveam cum să mă încălzesc iarna…”, adaugă.

Vesna lucrează în prezent la un gater în Germania pentru a-și câștiga traiul.

„Viața este scurtă, dar trebuie trăită cu cap. Dacă aș fi știut atunci ce știu acum, aș fi investit în apartamente sau în asigurări private”, a concluzionat Vesna.

Nu m-am căsătorit niciodată, nu am copii. Dacă vrei ca cineva să te lase în pace, împrumută-i bani – nu-l vei mai vedea niciodată…

S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
