  • Daisy Link a susținut că a fost victima violenței domestice, dar procurorii au argumentat că l-a împușcat pe Jimenez într-un acces de furie. Familia lui Link este șocată de verdict și a făcut apel.
  • Link a atras atenția națională în 2023 când a rămas însărcinată în timp ce era în închisoare. Ea a născut o fetiță în iunie 2024, după ce s-ar fi autoinseminat cu sperma unui alt deținut, Joan DePaz.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțiional!

Autoinseminare cu sperma unui deținut, primită prin trapa de ventilație a celulei

Juriul a deliberat, pe 16 octombrie, mai puțin de două ore înainte de a o condamna pe Link pentru omor de gradul doi în împușcarea mortală a partenerului ei de lungă durată, Pedro Jimenez, în Homestead, în 2022.

Cazul „Link” a devenit subiect de interes național în 2023 când a rămas însărcinată în timp ce se afla în arest.

Ea a născut o fetiță în iunie 2024, după ce s-ar fi autoinseminat cu sperma unui alt deținut, Joan DePaz, pe care a primit-o printr-o trapă de la ventilația din celulă.

DePaz și Link au descris concepția ca fiind un „miracol”.

„Este sfâșietor pentru Daisy”

Sora lui Link, Crystal Barretto, s-a declarat uimită de verdict și de rapiditatea cu care a fost pronunțat.

„Este sfâșietor pentru Daisy. Este sfâșietor pentru copiii ei”, a spus Barretto. Ea speră ca judecătorul să ia în considerare istoricul de violență domestică la stabilirea pedepsei.

Însă un jurat a descris decizia ca fiind clară: „M-am uitat doar la fapte, la ceea ce s-a întâmplat în acea zi. Și singurul verdict la care puteai ajunge era vinovat în situația noastră”.

Link le-a declarat juraților că, înainte cu câteva zile de împușcare, Jimenez a apărut la locuința ei sub influența drogurilor și a devenit furios când a văzut un alt bărbat în casă.

„A scos un pistol», a mărturisit Link. Ea a spus că Jimenez s-a năpustit asupra ei cu arma și că a auzit un foc de armă.

Fiul cuplului, în vârstă de 11 ani, a depus mărturie de la distanță că l-a văzut pe tatăl său îndreptând un pistol spre mama sa și trăgând, dar ratând ținta.

Împușcarea fatală din 2022

În ziua crimei, Link a spus că i-a cerut în mod repetat lui Jimenez să plece, dar el continua să revină „isteric”. „Inițial am țintit spre podea”, a spus ea.

Când am ridicat arma nu mă așteptam să-l lovesc, credeam doar că sunetul îl va speria de data asta pentru totdeauna.

Glonțul l-a lovit pe Jimenez în picior, ucigându-l. Procurorii au susținut că Link l-a împușcat într-un acces de furie.

Apărarea a menționat că ea a acționat de teamă, după ani de abuz.

Următoarea dată a procesului a fost marți, 21 noiembrie, pentru investigații presentință, o formalitate desfășurată de obicei înainte de pronunțarea sentinței.



Neclaritățile din CV-ul lui Ilie Bolojan. Premierul scrie că a absolvit 3 ani la o facultate unde durata studiilor era de 5 ani
Exclusiv
Știri România 07:00
Neclaritățile din CV-ul lui Ilie Bolojan. Premierul scrie că a absolvit 3 ani la o facultate unde durata studiilor era de 5 ani
Loto 6/49 din 23 octombrie 2025. Report de peste 8,34 milioane de euro la 6/49, categoria I
Știri România 07:00
Loto 6/49 din 23 octombrie 2025. Report de peste 8,34 milioane de euro la 6/49, categoria I
Monden

Doru Octavian Dumitru a fost operat de urgență la Suceava, după ce a suferit un accident vascular cerebral. Care este starea actorului
Stiri Mondene 22 oct.
Doru Octavian Dumitru a fost operat de urgență la Suceava, după ce a suferit un accident vascular cerebral. Care este starea actorului
Alimentul pe care nu îl consumă Delia Matache, dar este preferat de mulți români vara: „Nu îmi place! E degeaba”
Exclusiv
Stiri Mondene 22 oct.
Alimentul pe care nu îl consumă Delia Matache, dar este preferat de mulți români vara: „Nu îmi place! E degeaba”
Răspunsul dat de Sebastian Burduja când a fost întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei
Politică 22 oct.
Răspunsul dat de Sebastian Burduja când a fost întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei
Grindeanu, atac furios la adresa ministrului Finanțelor după măsurile Ordonanței 52: „Trebuiau să se întâmple doar pentru fraieri”. Ce promite după Congresul PSD
Politică 22 oct.
Grindeanu, atac furios la adresa ministrului Finanțelor după măsurile Ordonanței 52: „Trebuiau să se întâmple doar pentru fraieri”. Ce promite după Congresul PSD
