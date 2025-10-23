- Daisy Link a susținut că a fost victima violenței domestice, dar procurorii au argumentat că l-a împușcat pe Jimenez într-un acces de furie. Familia lui Link este șocată de verdict și a făcut apel.
- Link a atras atenția națională în 2023 când a rămas însărcinată în timp ce era în închisoare. Ea a născut o fetiță în iunie 2024, după ce s-ar fi autoinseminat cu sperma unui alt deținut, Joan DePaz.
Atenție, informații care vă pot afecta emoțiional!
Autoinseminare cu sperma unui deținut, primită prin trapa de ventilație a celulei
Juriul a deliberat, pe 16 octombrie, mai puțin de două ore înainte de a o condamna pe Link pentru omor de gradul doi în împușcarea mortală a partenerului ei de lungă durată, Pedro Jimenez, în Homestead, în 2022.
Cazul „Link” a devenit subiect de interes național în 2023 când a rămas însărcinată în timp ce se afla în arest.
Ea a născut o fetiță în iunie 2024, după ce s-ar fi autoinseminat cu sperma unui alt deținut, Joan DePaz, pe care a primit-o printr-o trapă de la ventilația din celulă.
DePaz și Link au descris concepția ca fiind un „miracol”.
„Este sfâșietor pentru Daisy”
Sora lui Link, Crystal Barretto, s-a declarat uimită de verdict și de rapiditatea cu care a fost pronunțat.
„Este sfâșietor pentru Daisy. Este sfâșietor pentru copiii ei”, a spus Barretto. Ea speră ca judecătorul să ia în considerare istoricul de violență domestică la stabilirea pedepsei.
Însă un jurat a descris decizia ca fiind clară: „M-am uitat doar la fapte, la ceea ce s-a întâmplat în acea zi. Și singurul verdict la care puteai ajunge era vinovat în situația noastră”.
Link a depus mărturie despre abuz
Link le-a declarat juraților că, înainte cu câteva zile de împușcare, Jimenez a apărut la locuința ei sub influența drogurilor și a devenit furios când a văzut un alt bărbat în casă.
„A scos un pistol», a mărturisit Link. Ea a spus că Jimenez s-a năpustit asupra ei cu arma și că a auzit un foc de armă.
Fiul cuplului, în vârstă de 11 ani, a depus mărturie de la distanță că l-a văzut pe tatăl său îndreptând un pistol spre mama sa și trăgând, dar ratând ținta.
Împușcarea fatală din 2022
În ziua crimei, Link a spus că i-a cerut în mod repetat lui Jimenez să plece, dar el continua să revină „isteric”. „Inițial am țintit spre podea”, a spus ea.
Când am ridicat arma nu mă așteptam să-l lovesc, credeam doar că sunetul îl va speria de data asta pentru totdeauna.
Glonțul l-a lovit pe Jimenez în picior, ucigându-l. Procurorii au susținut că Link l-a împușcat într-un acces de furie.
Apărarea a menționat că ea a acționat de teamă, după ani de abuz.
Următoarea dată a procesului a fost marți, 21 noiembrie, pentru investigații presentință, o formalitate desfășurată de obicei înainte de pronunțarea sentinței.
