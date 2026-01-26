Greutatea bustului i-a provocat deteriorarea coloanei și dureri insuportabile, forțând-o să renunțe la muncă în 2024. Mary, care acum depinde de ajutoare sociale și de sprijinul partenerului său pentru activitățile zilnice, spune că este îngrijorată că va ajunge în scaun cu rotile, așa cum s-a întâmplat cu mama și bunica sa.

Mary Rich a aplicat de mai multe ori pentru o reducere mamară, dar a fost respinsă de fiecare dată. Ea măsoară 1,57 de metri și poartă mărimea 12 la haine și a explicat că greutatea bustului său îi cauzează dureri insuportabile de spate, iar corpul ei a suferit deteriorări semnificative de-a lungul anilor.

«Oamenii îmi spun: «Aș plăti să am sâni ca ai tăi». Dar eu le răspund: «Puteți să-i luați. Sunt complet imobilizată de durere».

„Coloana mea s-a deteriorat atât de mult, încât corpul meu nu mai poate face față”

„După ce am purtat această greutate timp de peste 20 de ani, coloana mea s-a deteriorat atât de mult, încât corpul meu nu mai poate face față”, a declarat ea.

Femeia povestește că a fost nevoită să renunțe la jobul din sistemul de sănătate în 2024, iar acum depinde de partenerul său, Guy Firbank, pentru a îndeplini sarcini zilnice precum îmbrăcatul sau dușul.

În plus, ea primește 995 de lire sterline pe lună, circa 1.140 de euro, prin Universal Credit și 281 de lire sterline (320 de euro) la fiecare două săptămâni din partea Employment and Support Allowance (ESA), iar în prezent așteaptă răspuns pentru cererea de ajutor prin schema PIP (Personal Independence Payment).

E îngrozită că va ajunge în scaun cu rotile

Durerea a devenit atât de intensă încât Mary petrece majoritatea zilei întinsă în pat. În plus, spune că mama și bunica sa au avut, de asemenea, probleme similare, fiind nevoite să folosească scaune cu rotile din cauza problemelor legate de spate.

„Sunt îngrozită că voi ajunge ca ele”, a spus femeia.

Problemele lui Mary au început încă din adolescență, când, la doar 13 ani, bustul său a început să crească rapid. La vârsta de 16 ani, purta deja mărimea 34FF și devenise ținta insultelor și glumelor răutăcioase ale colegilor de școală.

I s-a spus că trebuie să slăbească și să renunțe la fumat pentru a fi eligibilă.

În 2013, Mary a cerut pentru prima dată o operație de reducere mamară, dar i s-a spus de către NHS că trebuie să slăbească și să renunțe la fumat pentru a fi eligibilă.

După ce și-a controlat greutatea și a renunțat la fumat, Mary a reaplicat pentru operație în decembrie 2024, dar dosarul său a fost respins pentru că nu îndeplinea noile criterii impuse, inclusiv lipsa unui „istoric clinic semnificativ”.

„Din cauza schimbării politicii NHS din 2024, probabil că nu voi fi niciodată acceptată pentru operație”, a adăugat ea.

Acum sunt dependentă de ajutoare sociale după 20 de ani de muncă și simt că îmi pierd viața.

Strânge bani pentru o operație într-o clinică privată

Pentru a acoperi costurile operației, care pot ajunge până la 12.000 de lire sterline, circa 13.800 de euro, în sistemul privat, Mary a lansat o campanie de strângere de fonduri online. A strâns aproape 2.000 de lire sterline.

Mary Rich are mărimea 34GG

Într-un răspuns oficial, un purtător de cuvânt al NHS Hampshire și Isle of Wight a declarat: „Deși poziția politicii nu s-a schimbat fundamental la ultima actualizare din 2024, și nu putem comenta cazuri individuale, am fi bucuroși să auzim de la Mary Rich pentru a înțelege experiența sa și sfaturile primite în ultimii 12 ani de la serviciile NHS locale din Hampshire și Isle of Wight”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE