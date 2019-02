„Am fost crescută în orfelinat, de la o vârstă fragedă (11-18 ani), ceea ce m-a determinat să particip doar o zi de liceu. Am părăsit școala când aveam 13 ani din cauza că am fost mutată la alt orfelinat, pe care l-am părăsit la vârsta de 18 ani. Mi-am dat seama că este o provocare să trăiesc independentă, fără niciun sprijin, astfel am ajuns fără un adăpost deasupra capului și să trăiesc prin diverse cămine.

Viața mea instabilă, în acel moment, a dus la greutatea mea anterioară, din cauza stresului, îngrijorărilor și a constrângerilor legate de bani, deoarece nu am putut să susțin o dietă sănătoasă și un stil de viață sănătos”, a explicat Charli, pentru The Sun.