Individul o mai atacase pe tânără acum o lună cu cuţitul. iar aceasta obţinuse un ordin de protecţie şi le ceruse judecătorilor să-i confişte bărbatului armele albe. Polițiștii nu i le-au luat însă, și bărbatul le-a folosit ca să o ucidă, joi dimineață.

Femeia, în vârstă de 29 de ani, locuia împreună cu cei doi copii ai săi, de 4 şi 7 ani. Cel mare era din prima căsătorie, iar cel mic chiar cu bărbatul care a ucis-o. Se despărţiseră în februarie. Joi a venit acasă pe neașteptate și a atacat-o fără să ţină cont că cei mici erau de faţă, potrivit vasiledale.ro.

„Am văzut că vrea să o arunce de la balcon jos. Şi am fugit şi am luat telefonul ca să sun. Şi când m-am întors am găsit-o îngrămădită în colţul celălalt al balconului”, a povestit o vecină.

Vecinii spun că individul s-ar fi înfuriat după ce femeia, ca să scape de el, i-ar fi spus că şi băiatul cel mic este al fostului soţ. Înainte să o ucidă, bărbatul i-ar fi trimis mai multe mesaje de amenințare cu moartea.

Sursa foto: vasiledale.ro

