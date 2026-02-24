Vecinii au alertat autoritățile în jurul orei 8.30, după ce au observat-o pe femeie la etajul întâi, încercând aparent să se arunce pe fereastră. În momentul în care au intrat în locuință, au găsit trupul neînsuflețit al soțului, care zăcea în pat, cu multiple răni la nivelul feței, relatează publicația franceză France Info.

„Femeia era în stare de ebrietate și în stare de șoc”, a declarat Christine de Curraize, vice-procuror al Republicii din Doubs.

Conform autorităților, femeia a recunoscut că, în timpul nopții, s-a trezit și și-a lovit soțul de mai multe ori cu un ciocan.

„Ea spune că a consumat alcool pentru a-și face curaj să își pună capăt zilelor”, a adăugat Parchetul.

Victima, în vârstă de 87 de ani, suferea de Alzheimer și alte probleme de sănătate, iar internarea sa într-un centru specializat era planificată în zilele următoare. Vice-procurorul a subliniat că femeia „avea grijă foarte bine de soțul ei” și că cei doi păreau împăcați cu ideea mutării într-un centru de îngrijire.

În timpul audierilor, femeia a mărturisit că se simțea „epuizată de situație și într-o stare de oboseală extremă” în momentul crimei. Ea a recunoscut că se temea de singurătatea care ar fi urmat după plecarea soțului. Potrivit France Info, femeia a avut episoade de leșin în săptămânile anterioare, dar nici medicii, nici apropiații nu au reușit să evalueze gravitatea stării sale emoționale sau să identifice semnele unei depresii profunde.

Femeia a fost pusă sub acuzare pentru omor asupra unui membru al familiei. Parchetul a precizat că în cadrul cuplului nu au existat violențe anterioare care să fi prevestit această tragedie. În prezent, aceasta este internată într-o unitate psihiatrică.

