Conform Știri de Cluj, femeia a constatat că accesul la balconul comun de pe etajul 3 al blocului a fost blocat. Un aparat de aer condiționat fusese instalat, iar yala ușii fusese schimbată fără a fi înștiințată.

„După ce am ajuns acasă din străinătate, am constatat că pe balconul comun de pe palierul et. 3, de la care aveam cheie, pe care dintotdeauna l-am folosit de 30 de ani, a fost instalat un aparat de aer condiționat. Încercând să deschid ușa, am constatat că nu se mai potrivea cheia, aceasta însemnând că cineva a schimbat yala, în consecință nu am avut acces la bunurile mele personale de pe balcon”, a scris femeia din Cluj într-o sesizare.

Aceasta a luat legătura cu administratorul de bloc, însă acesta a informat-o că nu știa despre modificări. Ulterior, femeia din Cluj a vorbit cu o vecină de la etajul 4, care i-a spus că aparatul este al unui proprietar de apartament de la etajul superior.

„Din câte știu, nu are dreptul de acces la balconul de pe palierul et. 3, pentru că fiecare etaj are un balcon comun, pentru palierul respectiv”, a mai spus femeia.

Aceasta susține că lucrările au fost realizate fără aprobarea locatarilor: „Au fost făcute lucrările fără autorizația locatarilor acestei scări. Lucrările efectuate duc la găurirea peretelui de pe casa scării, pentru a putea duce tuburile de la aparatul de aer condiționat situat pe balconul de pe casa scării de la et. 3 la et. 4. (Aceste tuburi sunt poziționate pe casa scării internă a blocului). Aparatul de aer condiționat a necesitat și găurirea peretelui de la bucătăria ap. în care locuiesc, chiar la distanță foarte mică (câțiva cm) sub țeava de gaz care intră în ap. în care locuiesc”.

Femeia din Cluj cere ca autoritățile să intervină și să clarifice situația.

