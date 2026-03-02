Femeie își propusese să cheltuiască doar 10 dolari toată ziua

Influencerița australiană Brittany Hockley, a stârnit dezbateri pe rețelele sociale, după ce a dezvăluit suma „incredibilă” plătită pentru o cafea la Aeroportul Sydney, relatează Express.uk.

Tânăra urma să petreacă un weekend prelungit în Australia, iar în prima zi își propusese să cheltuiască doar 10 dolari australieni (aproximativ 6 euro) în aeroport, pentru cafea și mâncare. Suma o rezervase gustărilor și băuturilor din aeroport, dar a avut parte de o surpriză în momentul în care și-a cumpărat prima cafea.

Deși costurile ridicate din aeroporturi sunt bine cunoscute, unele prețuri pot șoca. Spre exemplu, pe Aeroportul Otopeni, o apă la 500 ml costă mai mult decât doi litri de benzină.

Cât a plătit femeia doar pentru cafeaua din aeroport

Tânăra a mers la o cafenea cunoscută din incinta aeroportului, a comandat un cappuccino pentru care a mai cerut miere și lapte vegetal.

„Super interesant, merg într-un weekend prelungit în Australia, așa că vă arăt cum cheltuiesc 10 dolari australieni (aproximativ 6 euro) într-o zi”, a spus Brittany într-un videoclip, arătând două bancnote de 5 dolari.

În continuare, ea apare ținând o cafea în mână și dezvăluind bonul care arată că a plătit 10,04 dolari australieni pentru un cappuccino cu lapte de soia și miere. Fiecare ingredient adăugând câte un dolar la prețul inițial de 7,80 dolari australieni, aproximativ 4.72 euro.

Ce alte taxe i-au adăugat tinerei la cafeaua comandată din aeroport

O taxă pentru tranzacția cu cardul și o altă taxă suplimentară de weekend de 14 cenți au urcat costul total peste pragul de 10 dolari.

„Se pare că trebuie să renunț la miere”, a scris tânăra în glumă, în descrierea videoclipului de pe Instagram.

Cum au reacționat internauții când au văzut costul total din aeroport

Tânăra și-a întrebat cei 731.000 de urmăritori care este cea mai mare sumă pe care au plătit-o vreodată pentru o cafea. Răspunsurile nu au întârziat să apară.

„Ce naiba?!?!” a scris un utilizator, surprins de costul exorbitant. Altul a întrebat: „Măcar a avut un gust bun?” Unii comentatori au sugerat că abonamentele la lounge-urile aeroporturilor pot fi o tranzacție mai bună decât achiziționarea băuturilor din zonele principale ale terminalului. Alții au mărturisit că prețurile ridicate pentru cafea sunt o realitate globală.

Un alt urmăritor a relatat că a plătit 15 dolari americani (12.83 de lire sterline) pentru un cappuccino de la Starbucks în Statele Unite, adăugând că „nici măcar nu era plină ceașca”.

Restaurantele și cafenele din aeroporturi sunt cunoscute pentru prețurile extrem de piperate. În București, de exemplu, mâncarea de pe Otopeni este mai scumpă ca în Stockholm, München sau Madrid, doar sandviciurile ajungând la 55 de lei.

