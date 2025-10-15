Conform informațiilor publicate de DeBraila.ro, bărbatul – cunoscut în zonă pentru comportamentul său violent – ar fi deconectat camerele de supraveghere înainte de a o ataca pe femei.

După ce a lovit-o repetat, acesta i-ar fi furat telefonul mobil, pentru a o împiedica să ceară ajutor, precum și 1.000 de lei din locuință.

Femeia a fost descoperită abia a doua zi dimineață, de o rudă, la mai multe ore după incident. A fost transportată de urgență la spital, unde a rămas internată.

„Poliția desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a avut loc evenimentul și pentru a lua măsurile legale necesare”, au transmis reprezentanții IPJ Brăila.

Anchetatorii nu exclud ca atacul să fi fost motivat de răzbunare, în urma plângerii depuse de femeie în septembrie.

Atunci, pe 16 septembrie, în timp ce victima era plecată de acasă, vecinul ar fi pătruns în locuința ei cu fața acoperită, sărind gardul — moment surprins de camerele de supraveghere — și furând bani și alte bunuri. Imaginile arătau cum, după furt, acesta se întoarce mascat în propria casă.

Vecinii cred că bărbatul ar fi încercat să o constrângă pe femeie să își retragă plângerea depusă la poliție.

După finalizarea audierilor, suspectul urmează să fie reținut și prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

