Incidentul s-a petrecut în vara anului 2020, când o femeie de 65 de ani a observat dispariția unor obiecte de valoare din locuința sa de vacanță, situată în Apennino.

Printre bunurile furate se numărau bijuterii, obiecte decorative, piese de mobilier, dar și produse alimentare precum celebrii tortellini reggiani congelați și carne de calitate superioară.

Femeia a decis să monteze o cameră de supraveghere în locuință, iar pe 11 iulie 2020, aceasta a surprins-o pe cumnata sa, purtând mănuși de latex, în timp ce sustrăgea bunuri.

„Am văzut-o cum intră în bucătărie, deschide frigiderul și pleacă cu o geantă plină”, a declarat femeia în vârstă de 65 de ani. Potrivit acesteia, prejudiciul provocat de furt se ridică la câteva sute de euro.

În urma probelor video, victima a confruntat-o pe cumnata sa, cerându-i explicații legate de posesia cheii apartamentului. În ciuda dovezilor, femeia de 61 de ani a susținut că deținea cheia în mod legitim și a refuzat orice propunere de rezolvare amiabilă. Astfel, cazul a ajuns în instanță.

Inițial, procuratura a solicitat clasarea cazului, însă avocatul Tommaso Barbieri, care o reprezenta pe femeia păgubită, a depus două contestații care au condus la deschiderea unui proces penal.

Judecătoarea Michela Caputo i-a aplicat inculpatei o pedeapsă redusă, de un an și nouă luni, având în vedere circumstanțele atenuante, față de cei doi ani și opt luni solicitați inițial de acuzare.

În plus, aceasta a fost obligată să achite cheltuieli de judecată în valoare de 7.800 de euro. Deși sancțiunea penală a fost suspendată, victima, care s-a constituit parte civilă, poate solicita despăgubiri suplimentare în instanța civilă.

Cazul scoate la lumină tensiunile familiale și problemele generate de gestionarea bunurilor comune, mai ales în condițiile restricțiilor impuse de pandemie, care au dus la rarefierea vizitelor și la o comunicare limitată între părțile implicate.

Mălina Carla Pavel, eleva de clasa a IX-a care s-a calificat la Olimpiada Europeană de Matematică pentru fete: „Sunt și zile în care lucrez 10-12 ore"
Știri România 19:00
Mălina Carla Pavel, eleva de clasa a IX-a care s-a calificat la Olimpiada Europeană de Matematică pentru fete: „Sunt și zile în care lucrez 10-12 ore”
Raed Arafat, reacție dură după ce un medic din Borșa a fost agresat în timp ce resuscita o pacientă: „Violența are efecte imediate"
Știri România 16:20
Raed Arafat, reacție dură după ce un medic din Borșa a fost agresat în timp ce resuscita o pacientă: „Violența are efecte imediate”
Alexandru Țiriac și Sorana Cîrstea s-au despărțit. Motivul care a dus la separare: „Am rămas amici"
Stiri Mondene 16:54
Alexandru Țiriac și Sorana Cîrstea s-au despărțit. Motivul care a dus la separare: „Am rămas amici”
Mihai Bobonete l-a dat de gol pe Andi Moisescu: „E oficial, știe toată lumea". S-a confirmat divorțul de Olivia Steer
Stiri Mondene 15:33
Mihai Bobonete l-a dat de gol pe Andi Moisescu: „E oficial, știe toată lumea”. S-a confirmat divorțul de Olivia Steer
Ciprian Ciucu a explicat de câți bani are nevoie Bucureștiul ca să nu intre în incapacitate de plată: „Un deficit fabulos"
Politică 18:03
Ciprian Ciucu a explicat de câți bani are nevoie Bucureștiul ca să nu intre în incapacitate de plată: „Un deficit fabulos”
PSD şi USR „se suportă mult mai bine decât vă închipuiţi", spune Kelemen Hunor, după ironiile lui Sorin Grindeanu
Politică 13:55
PSD şi USR „se suportă mult mai bine decât vă închipuiţi”, spune Kelemen Hunor, după ironiile lui Sorin Grindeanu
