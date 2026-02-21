Prin intermediul organizației nonprofit Faya, până la 3.000 de locuitori, aproximativ 60% din populația adultă a insulei, vor primi plăți anuale de până la 20.000 de dobras (958 dolari), împărțite trimestrial, conform Business Insider Africa. Aceste sume, denumite „dividend natural”, recompensează locuitorii care contribuie la protejarea biodiversității insulei. Príncipe face parte din statul São Tomé și Príncipe și este recunoscută ca rezervație a biosferei UNESCO, datorită numărului ridicat de specii endemice.

Shuttleworth, în vârstă de 52 de ani, a achiziționat în 2012 resortul Bom Bom și deține acum patru hoteluri pe insulă prin compania HBD Príncipe. Oaspeții hotelurilor achită o taxă de conservare de 25 de euro pe noapte, sumă care contribuie la finanțarea proiectelor comunitare și de mediu.

Programul, considerat primul de acest tip finanțat privat pentru conservarea resurselor naturale prin compensarea directă a locuitorilor, se adresează celor care trăiesc pe insulă de cel puțin opt ani. Participanții trebuie să se angajeze să evite activitățile dăunătoare naturii. În plus, fondurile vor fi utilizate pentru proiecte de locuințe, educație și dezvoltare socială.

Programul va începe cu o fază-pilot de trei ani, ce implică un buget de aproximativ 15 milioane de euro. Ulterior, organizatorii vor evalua posibilitatea de a extinde proiectul în alte regiuni.

Proiectul reflectă o tendință mai largă în Africa, unde țările primesc finanțări bazate pe rezultate și stimulente pentru conservare. Spre exemplu, Gabon a devenit în 2021 prima națiune africană care a primit 17 milioane de dolari pentru reducerea defrișărilor, în cadrul unui acord de 150 de milioane de dolari cu Inițiativa Central Africană pentru Păduri, o strategie de combatere a schimbărilor climatice și de creare a valorii economice pentru populațiile locale.

