Patru cetățeni străini fără documente au fost găsiți într-o parcare din Dolj

Patru cetățeni străini fără documente de călătorie valabile pentru spațiul Schengen au fost descoperiți de polițiștii din Calafat, în cooperare cu autoritățile bulgare, pe 21 februarie 2026, la ora 06.45.

Incidentul a avut loc în parcarea de lângă stația de taxare a podului Calafat–Vidin, pe DN56.

Cei patru marocani ar fi fost aduși în România de un șofer bulgar

Potrivit sursei, un autoturism înmatriculat în Bulgaria, condus de un cetățean bulgar, transporta patru pasageri de origine afro-asiatică, care nu aveau asupra lor acte de identitate. Aceștia au afirmat că sunt cetățeni marocani.

Șoferul bulgar, împreună cu cei patru pasageri și autoturismul, au fost predați autorităților bulgare pentru continuarea investigațiilor.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a subliniat că, în colaborare cu partenerii săi, desfășoară acțiuni constante pentru prevenirea migrației ilegale și combaterea infracționalității transfrontaliere, contribuind astfel la menținerea securității granițelor României și gestionarea eficientă a fluxurilor migratorii, relatează presa locală.

Un șofer ucrainean, prins când trecea ilegal granița cu 11 marocani într-o dubiță

Incidentul nu este primul caz de acest fel din Dolj. Un șofer ucrainean a fost prins în noaptea de 22 ianuarie transportând ilegal 11 migranți marocani ascunși într-o dubiță înmatriculată în Cehia. Vehiculul a fost oprit de polițiștii de frontieră în apropierea Stației de Taxare a Podului Calafat–Vidin, pe sensul de intrare în România dinspre Bulgaria.

Conform autorităților, dubița transporta oficial paleți cu materiale plastice pe ruta Bulgaria–Ungaria și avea aplicat sigiliul firmei transportatoare. În urma unei analize de risc, polițiștii au folosit o sondă CO₂, care a indicat un nivel ridicat de dioxid de carbon în compartimentul de marfă. După ruperea sigiliului, au fost descoperite 11 persoane, care s-au declarat cetățeni marocani și au prezentat cărți de înregistrare pentru refugiați emise în Bulgaria.

