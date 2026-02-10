Pisica Suki a așteptat cinci luni să fie adoptată

Un pui de pisică portocalie, găsită la doar două luni, a așteptat cinci luni să fie adoptată. Doritorii au fost speriați de firea extrem de timidă a pisicii așa că cei mai mulți dintre ei au renunțat când au văzut-o, relatează Mirror.

Totuși, soarta ei s-a schimbat în momentul în care a apărut Jessica. Tânăra își dorea să aibă primul animal de companie așa că a ales să adopte o pisică. A văzut anunțul și a condus o oră, până la adăpostul de animale, ca să vadă cea mai timidă pisicuță.

Femeia a condus o oră până la adăpostul de animale unde era pisica portocalie

Pentru tânăra Jessica nici drumul și nici firea timidă a felinei nu au fost o problemă. Femeia a condus o oră până la adăpostul de animale în care stătea singură, de cinci luni, pisica portocalie.

Povestea lor a devenit virală pe TikTok, acolo unde Jessica a împărtășit întreaga experiență internauților și le-a povestit cum a găsit pisicuța, dar și ce s-a întâmplat în momentul în care cele două s-au cunoscut.

Ce s-a întâmplat în momentul în care femeia a văzut cea mai timidă pisică portocalie

Jessica a povestit că în momentul în care a ajuns la adăpost, Suki a fost prima pisică care s-a apropiat de ea.

„Când am intrat, ea a fost prima care a venit la mine și m-a lăsat s-o mângâi”, a spus Jessica. A fost suficient pentru ca Suki să fie luată acasă.

Cum s-a acomodat pisica timidă în nouă casă și ce s-a schimbat după ce a fost adoptată

La doar o săptămână după ce a fost adoptată, Suki a început să își schimbe comportamentul. De la o pisică sperioasă, a devenit mult mai încrezătoare.

Pe TikTok, Jessica, utilizator @juicy_hart, a postat o serie de actualizări despre progresul pisicii sale și le-a dezvăluit internauților cum s-a schimbat viața felinei. Într-un videoclip care a acumulat peste 1,6 milioane de vizualizări, Suki este surprinsă stând timidă în spatele unui panou.

„Am adoptat cea mai timidă pisică din adăpost, care a stat acolo timp de cinci luni și acum totul s-a schimbat”, a mărturisit ea.

Jessica a explicat că Suki se integrează treptat în noul mediu. „Încep să văd semne de încredere. Noaptea trecută am văzut-o jucându-se cu o jucărie pentru prima dată. Dimineața obișnuiește să mă sperie pentru că se ascunde, dar mereu o găsesc”, a mai spus tânăra femeie.

