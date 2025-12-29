Flossie, the world's oldest living cat, turned 30 today



Despite her age, she wakes up early for breakfast, then spends the day napping and playing pic.twitter.com/63vP9AJKWu — Dexerto (@Dexerto) December 29, 2025

Flossie a fost salvată ca pui dintr-o colonie de pisici sălbatice din apropierea Spitalului St Helens din Merseyside, Anglia. De-a lungul vieții, a avut mai mulți stăpâni, înainte de a fi primită de organizația caritabilă Cats Protection din Marea Britanie.

În 2022, această organizație a facilitat adopția lui Flossie de către Victoria Green, din Orpington, Anglia. Data nașterii pisicii a fost confirmată împreună cu medicii veterinari, ceea ce a permis certificarea oficială a vârstei sale de către Guinness World Records.

Potrivit Guinness World Records, la momentul confirmării recordului său, Flossie era surdă și avea vedere limitată, dar era altminteri sănătoasă. Rutina ei zilnică include mâncatul, somnul și joaca.

Flossie este în prezent recunoscută ca fiind cea mai vârstnică pisică în viață din lume și una dintre cele mai bătrâne șapte pisici confirmate din istorie. Deși alte pisici, precum Creme Puff, au avut o durată de viață mai lungă în trecut, Flossie continuă să dețină recordul pentru cea mai longevivă pisică.

