Umiliți pentru că erau cu copii: „Eram practic în bucătărie”

Victoria Postolache povestește că rezervase masa din timp și lăsase cardul pentru confirmare, iar planul familiei era simplu, să petreacă o seară liniștită la restaurant, la o cină cu ocazia zilei de 8 Martie, ziua mamei și a femeii.

Potrivit relatării sale citată de Știri Diaspora, personalul i-ar fi invitat inițial în interior, dar i-ar fi așezat într-o zonă pe care ea a descris-o drept „în bucătărie”.

„Ne-au dus la o masă în bucătărie. În bucătărie eram, nu exagerez. Eram acolo, puteam spăla și vasele dacă mai aveam un pic”, spune femeia revoltată în postarea sa.

Doar că ea, partenerul ei și copul au fost scoși din local după ce personalul ar fi considerat că prezența copilului ca problemă.

„Nu mi se pare deloc normal în Franța, la Gran Cafe, o ucraineancă să ne dea afară din restaurant pentru că avem un copil. Asta e ceva strigător la cer!”, a mai explicat femeia. Incidentul a stârnit rapid reacții pe rețelele sociale.

„Poți veni cu câinele, dar nu cu copilul”

Ea a mai spus că situația i s-a părut cu atât mai absurdă cu cât în multe restaurante sunt acceptate animalele de companie.

„În ce zile am ajuns? Sunt restaurante în care mergi și cu câinele după tine și eu nu pot să merg în restaurant cu copilul. Serios? Ce politică! Ce… ce mod”, a spus tânăra vizibil revoltată.

Momentul a fost unul extrem de stânjenitor, spune ea.

„Prima oară în viață mă simt așa. O intrusă. Un intrus. Nu știu cum să zic că mă simt. Mă simt… să te simți prost pentru că ai copil. Dar nu să te simți prost, să te facă să te simți prost că ai copil”, a mai adăugat Victoria Postolache. În final, familia a decis să plece și să caute un alt restaurant.

Internetul s-a rupt în două după clipul viral

În comentarii, scandalul a apărut imediat. O parte dintre oameni au spus că femeia a fost umilită pe nedrept și că este revoltător ca un restaurant să accepte câini, dar să refuze copii. „Îmi pare rău, e o experiență traumatizantă”, „Nu am auzit niciodată așa ceva”, „Ce rușine”, „Își bat joc de lume” și „Nu este de acceptat un așa tratament” sunt doar câteva dintre mesajele de susținere.

În același timp, mulți alții au apărat localul și au spus că există restaurante „adults only”, unde regulile sunt clare și trebuie respectate. „E politica restaurantului”, „Oamenii vin la restaurant pentru liniște, nu pentru țipete”, „Dacă era adults only, e de înțeles”, „Trebuia să spui de la rezervare că ai copil” și „Problema nu e angajata, ci regula localului” sunt printre comentariile care au criticat-o. Mulți au taxat-o și pentru faptul că a insistat să spună că angajata era ucraineancă, considerând că acest detaliu nu avea nicio legătură cu incidentul.

În ultimii ani, în tot mai multe orașe europene au apărut restaurante, hoteluri sau zone de vacanță destinate exclusiv adulților, pentru a oferi clienților o experiență liniștită, fără zgomot sau agitație. Practica este dur criticată de unii părinți, care consideră că excluderea copiilor este discriminatorie. În Franța, dezbaterea a apărut de mai multe ori în presă, mai ales în cazul localurilor de tip fine-dining, unde atmosfera calmă este considerată parte din experiența pentru care plătesc clienții.

Alte știri

Un turist a urcat pe munte în pantofi și a rămas desculț în zăpadă de jumătate de metru: „Doamne ferește, unii sunt sinucigași ”
Știri România 10:00
Un turist a urcat pe munte în pantofi și a rămas desculț în zăpadă de jumătate de metru: „Doamne ferește, unii sunt sinucigași ”
Vremea în perioada 9 martie - 5 aprilie 2026. Apar din nou fenomene de inversiune termică
Știri România 09:24
Vremea în perioada 9 martie – 5 aprilie 2026. Apar din nou fenomene de inversiune termică
Monden

Actorul pe care a pus ochii Lidia Buble: „Am văzut că își caută”. Ce a spus despre nunta cu Horațiu Nicolau
Stiri Mondene 10:00
Actorul pe care a pus ochii Lidia Buble: „Am văzut că își caută”. Ce a spus despre nunta cu Horațiu Nicolau
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani: „Suntem una singură”
Stiri Mondene 09:21
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani: „Suntem una singură”
Politic

Dominic Fritz spune că discută cu Nicușor Dan la Cotroceni într-o sală unde nu există microfoane
Politică 00:03
Dominic Fritz spune că discută cu Nicușor Dan la Cotroceni într-o sală unde nu există microfoane
PSD și AUR au blocat votul pentru Avocatul Poporului. Dominic Fritz: „Vor să o țină pe Renate Weber cât mai mult”
Politică 09 mart.
PSD și AUR au blocat votul pentru Avocatul Poporului. Dominic Fritz: „Vor să o țină pe Renate Weber cât mai mult”
