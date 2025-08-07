De la regina Maria, la Coco Chanel și Brigitte Bardot

Tunsoarea „bob” fost inventată de polonezul Antoine de Paris (1884-1976), pionier în „hair-styling”, cunoscut sub numele de Monsieur Antoine și proprietarul unui coafor renumit la Paris. Printre clientele sale s-au numărat personalități precum Coco Chanel, regina Maria a României, Sarah Bernhardt, Greta Garbo, Eleanor Roosevelt și Brigitte Bardot.

În mod tradițional tunsoarea bob este o tăietură scurtă în care părul este tăiat la înălțimea urechilor (bob scurt) sau la nivelul umărului (bob lung), dând impresia de cască.

Britanicul petrecăreț și coafura sa neobișnuită

Un tânăr petrecăreț cu o tunsoare bob distinctivă a devenit viral pe rețelele sociale după ce a fost filmat dansând într-un club din Ibiza.

Bărbatul, identificat online ca Jack Kay, a atras atenția miilor de utilizatori de social media datorită coafurii sale neobișnuite.

În videoclipul care a devenit viral la începutul acestei săptămâni, Kay poate fi văzut purtând un lănțișor de aur și ochelari de soare, ținând în mână un pahar roz.

Însă tunsoarea sa „bob” a fost cea care a atras cel mai mult atenția internauților. Mulți au crezut inițial că bărbatul poartă o pălărie.

Supranumit „final boss”

Numeroși utilizatori au comentat că au crezut inițial că tânărul poartă o pălărie, nevenindu-le să creadă că este vorba de părul său natural.

Asta e o pălărie, nu? Este… trebuie să fie, nu? Spuneți-mi că este…

După ce clipul a devenit viral, Kay – supranumit acum „final boss din Ibiza” – a postat un nou videoclip pe TikTok, de data aceasta alături de prieteni.

În imagini, el poate fi văzut purtând aceiași ochelari de soare și lănțișor, dansând în timp ce un prieten îl îmbrățișează.

Artă inspirată de Kay

Fanii au început deja să creeze artă inspirată de Kay, un utilizator postând chiar un portret al petrecărețului.

Tony Truman, coproprietar al Ocean Beach Ibiza, a pozat alături de tânăr, în timp ce alții au cerut să facă selfie-uri cu el

După ce Jack a devenit vedetă, Alisha Cook, 23 de ani, o recuperatoare de creanțe din Durham, a distribuit o serie de videoclipuri pe Instagram alături de tânărul despre care spune că este iubitul ei.

