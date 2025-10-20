„Fericiți, nu perfecți”, prezentată de Irina Gologan, este o emisiune bilunară despre realitatea vieții de familie – fără filtre, fără perfecțiune, dar cu multă sinceritate. Irina vorbește cu părinții care aleg vulnerabilitatea în locul aparențelor și arată că adevărata fericire stă în imperfecțiuni: „Viața de familie nu seamănă niciodată cu pozele de pe rețelele sociale. Imperfecțiunile ne apropie și ne fac cu adevărat fericiți”.

Prima ediție îl are ca invitat pe Robert Diaconeasa – Daddy Cool.

„Prima dată”, proiect semnat de Raluca Hagiu, este un podcast despre curajul de a începe și puterea oricărui nou început. Formatul aduce în prim-plan invitați care inspiră – vedete, psihoterapeuți, antreprenori și experți internaționali – într-un dialog sincer despre experiențe care pot schimba destine. „Fiecare început activează noi resurse interioare, stimulează creativitatea și ne face mai puternici. Totul începe cu o… primă dată”, spune Raluca Hagiu, jurnalist cu peste 25 de ani de experiență, fost redactor-șef al revistelor Unica și Bolero și una dintre cele mai apreciate voci feminine din media românească.

Primul episod al podcastului „Prima dată” o are ca invitată pe Andreea Raicu.

„Lansarea celor două noi emisiuni digitale marchează o etapă esențială în misiunea noastră de a oferi conținut video premium, relevant și autentic. Căutăm povești care inspiră, conversații care contează și emoții care ajung la oameni. Fericiți, nu perfecți și Prima dată vin ca o completare firească a portofoliului nostru media, întărind poziția Ringier ca reper al inovației digitale din România”, a declarat Roxana Cristolovean, Head of Media Development & Partnerships, Ringier România Media.

„Ne concentrăm pe dezvoltarea și diversificarea conținutului video, pentru că este una dintre cele mai eficiente modalități de a comunica și de a ne apropia de public. Colaborările cu Irina Gologan și Raluca Hagiu aduc o perspectivă valoroasă și energie nouă”, a adăugat Ionela Lupu, Video Manager, Ringier România Media.

Cu aceste două producții, Ringier România Media își continuă misiunea de a aduce conținut cu sens, care inspiră, conectează și deschide conversații reale.

