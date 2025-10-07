De ce este cool DaddyCool

Robert Diaconeasa a explicat, la începutul interviului, de ce și-a ales numele DaddyCool și de ce este cool.

„Am spus întotdeauna că să fii cool nu înseamnă cum mă îmbrac, despre felul în care arăt. La mine e o chestie nativă, cred că se potrivesc cu personalitatea mea și se întâmplă să pice bine. Dar eu spun de foarte mulți ani: kind is the new cool. Bunătatea este, de fapt, elementul care mă face cool. Eu lucrez cu copii din medii defavorizate deja de mai bine de zece ani și cred că ăsta e elementul care mă face cool, faptul că aleg să ajut copii din medii defavorizate, faptul că vin din presă, până la urmă, aici am crescut 11 ani și când am ales să părăsesc și să mă duc pe cont propriu în online, am zis: eu trebuie să am o misiune. Și mie mi-au plăcut întotdeauna copiii, am avut o chestie pentru copii, de asta sunt tată cool pentru copiii mei și de asta lucrez cu copii din medii defavorizate. Eu m-am văzut de la 17 ani un tată cu foarte mulți copii și atunci stăm să ne gândim: fizic nu pot să fac foarte mulți copii și mi-am dat recent seama că toți copiii pe care eu îi ajut prin proiectele mele sunt copiii mei”, a declarat Robert Diaconeasa, cunoscut în mediul online ca DaddyCool.

„În 2020 eram la un pas de moarte”

DaddyCool a explicat că, în fiecare zi, de la ora 18.00, nu mai muncește, dar și că, în anul 2020, a fost la un pas de moarte.

„În 2020 eram la un pas de moarte. Din cauza muncii extreme. Aveam foarte multe pe cap, simțeam presiunea familiei, simțeam presiunea jobului, mergeam în țară, că era pandemie, să ajut copiii din medii defavorizate. Eu am mers și am ajutat 4.000 de familii în timpul ăsta și m-a ajuns oboseala. Am ajuns cu hemoglobina la 4, la 3 mori. Literally, eram alb la față, mi-au făcut 700 de mii de analize, nu aveam nimic practic, eram efectiv în burnoutul de extrem. Și atunci am luat o semidecizie, care s-a împământenit cu timpul apoi, că nu merită. Real. Adică ce las copiilor mei? Las un disperat care trage… Iar lor nu le pasă. Pentru că ei mă vor pe mine iubindu-i și atâta tot”, a mai explicat Robert Diaconeasa.

Emisiunea Fericiți, nu perfecți este dedicată părinților moderni, care jonglează între carieră și viața de familie. Demistifică mitul perfecțiunii în parenting și oferă o platformă autentică pentru provocările reale ale părinților, prin conversații sincere și povești personale.

Interviul integral poate fi urmărit în clipul video de la începutul articolului.