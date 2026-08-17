Fermierul a cerut ajutorul AI pentru culturile de susan

Incidentul s-a produs în sudul Beijingului, în provincia chineză Anhui, potrivit The Independent.

Fermierul, în vârstă de 67 de ani, folosise timp de aproximativ un an inteligența artificială pentru a-și organiza calendarul agricol și pentru recomandări privind fertilizarea solului.

Problemele au început atunci când în cultura sa de susan au apărut buruieni și dăunători.

Pentru a găsi o soluție, bărbatul a apelat din nou la AI, care i-a recomandat un plan de tratament ce presupunea folosirea unui erbicid, flufenacet. Succesul inițial l-a determinat să aibă încredere în inteligența artificială și să urmeze orbește instrucțiunile acesteia.

Drept urmare, fermierul a urmat recomandarea, fără a confirma informațiile cu alte surse, și a aplicat produsul pe 10,1 hectare de culturi.

Un fermier a cerut sfatul AI și a distrus hectare întregi de culturi într-o singură noapte, în China
Imagine generată cu AI

Plantele au murit într-o singură noapte

Consecințele au fost rapide. Erbicidul nu era potrivit pentru plantele tinere în cazul unei aplicări care nu era realizată cu o precizie extremă, iar culturile au fost distruse. „Plantele erau distruse încă de a doua zi după pulverizare”, a declarat fermierul pentru publicația taiwaneză CTWANT.

Bărbatul a descris efectele tratamentului și asupra buruienilor. „Buruienile și plantele au murit împreună, dar plantele au pierit și mai repede”, a relatat acesta.

Aplicația de AI pe care o folosea fermierul ar fi afișat un avertisment vizibil în partea de sus a ecranului, prin care utilizatorii erau informați că răspunsurile generate puteau fi incorecte și trebuiau verificate.

Cazul fermierului chinez se adaugă altor incidente în care oamenii au urmat fără verificare informații generate de instrumente de inteligență artificială. În urmă cu doi ani, un bărbat de 60 de ani a dezvoltat o afecțiune rară după a înlocuit sarea de masă cu bromură de sodiu, în urma unei recomandări primite de la un sistem de inteligență artificială. Ulterior, el a avut nevoie de spitalizare într-o secție de psihiatrie.

Citește și: Manfred Spitzer, reputat psihiatru german, interviu pentru Libertatea despre efectele IA asupra gândirii critice: „Oamenii au fost întotdeauna ușor de păcălit”

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