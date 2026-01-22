În pieţe, varza se vinde de 10 ori mai scump decât preţul oferit agricultorilor.

Câmpurile de varză din Lunguleţu au rămas neculese, iar temperaturile de până la -20°C au distrus recoltele.

„Două hectare de varză pe care nu am reuşit să o recoltez. Pe niciun preţ. N-am avut cui să o dau. E pagubă totală. Uitaţi. A distrus-o şi gerul. La minus 20 de grade nu rezistă nimic”, spune Marian Năstase, agricultor din zonă.

Problema preţurilor de achiziţie este principala cauză. Fermierii susţin că nu pot vinde produsele nici măcar la preţuri derizorii.

„N-am găsit clienţi. Nici pe 35 de bani. Suntem prea mici ca să avem intrare la supermarketuri. O să bag freza în ea şi o să o distrug. La noi se ia cu un preţ şi pe piaţă ajunge cu alt preţ”, a explicat Lucian Grigoraş.

În pieţe, varza costă 3-4 lei pe kilogram, iar cea nouă ajunge la 12 lei.

Pe lângă varză, fermierii au rămas şi cu tone de cartofi şi ţelină nevândute. „Mi s-a oferit 1 leu pe kg. E sub preţul de producţie. În supermarket e 5 lei kg”, a precizat Marian Năstase.

Grigoraş adaugă: „Cu cartoful a fost jale. Mulţi nu i-au recoltat”. Agricultorii acuză importurile ieftine care le afectează afacerile: „Ne-au adus din import. Şi ne-au omorât marfa”, a mai spus Năstase.

Aceasta nu este prima problemă cu care se confruntă fermierii din Lunguleţu. În vara lui 2025, aceştia s-au revoltat din cauza lipsei apei pentru irigaţii, iar ministrul Agriculturii a intervenit pentru a calma situaţia.

Cu toate acestea, agricultorii sunt tot mai descurajaţi şi anunţă că în 2026 vor reduce suprafeţele cultivate.

„Anul trecut au fost 3 hectare, anul ăsta dou[. Costurile ridicate. Clienţi puţini în piaţă. Automat nu ne convine”, spune Iulian Gheorghe, agricultor.

România continuă să importe 60% din legumele consumate, în timp ce recoltele locale se pierd pe câmp.

