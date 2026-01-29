Filmul jafului din Franța

În noaptea de 19 spre 20 ianuarie, la Cahors, în Franța, s-a derulat o scenă desprinsă parcă dintr-un film de acțiune, cu un bolid de 720 de cai putere, furat și transformat într-o armă de distrugere, înainte de a ajunge o epavă carbonizată pe marginea drumului.

Volée à Cahors, une Ferrari termine sa course totalement calcinée dans le Tarn-et-Garonne🔥https://t.co/MXOpU4GgBz — Toto82 (@Toto82007) January 26, 2026

Era în jurul orei 2.15 dimineața când doi bărbați mascați și purtând mănuși au pătruns în incinta garajului ILM Auto, situat pe avenue Anatole-de-Monzie, în Cahors. Potrivit italpassion.fr, hoții au ajuns în interior prin terasa de pe acoperiș.

Timp de aproape 45 de minute, aceștia au percheziționat metodic birourile, au spart o fereastră și au răsturnat dosare și mobilier, în căutarea unui obiectiv precis. La un moment dat însă, alarma s-a declanșat. Intrușii s-au oprit, au așteptat, dar nu s-a întâmplat nimic.

Convinși că au în continuare cale liberă, și-au reluat operațiunea.

Ținta hoților: un Ferrari de 400.000 de euro

În showroom erau expuse mai multe vehicule de valoare. Totuși, doar unul le-a atras atenția. „Este clar că Ferrari-ul era ținta lor”, a declarat ulterior Nathan Azaïs, responsabilul ILM Auto.

Alegerea a fost fără echivoc: un Ferrari 488 Pista, evaluat la aproape 400.000 de euro.

Doar că nimic nu a decurs conform planului. Neputând deschide ușa mobilă a garajului, hoții au luat o decizie radicală și extrem de distructivă.

Bolidul italian, transformat în berbec, a sfârșit carbonizat pe marginea drumului

Pentru că nu reușeau să iasă din clădire, infractorii au transformat supermașina în berbec. În jurul orei 3.00 dimineața, Ferrari-ul a fost lansat în plin în vitrina garajului, pulverizând fațada, și cei doi au fugit.

Între timp însă, fuseseră alertați proprietarul showroom, dar și polițiștii.

Cu cei 720 de cai putere și performanțe care permit atingerea vitezei de 300 km/h, Ferrari 488 Pista este un vehicul exigent, conceput pentru piloți experimentați. În acea noapte, ploaia a făcut carosabilul alunecos pe drumul RD820, o șosea sinuoasă care duce spre Caussade, în sudul Franței.

La doar câțiva kilometri distanță, în apropiere de Montpezat-de-Quercy, în departamentul Tarn-et-Garonne, fuga hoților s-a încheiat brusc. Șoferul a pierdut controlul volanului, iar bolidul a izbit violent un parapet metalic și a luat foc. Când poliția a ajuns la fața locului, din supermașina italaină nu mai rămăsese decât o epavă arsă. Nici urmă de hoți. În plus, incendiul distrusese aproape toate probele materiale.

Ancheta este în desfășurare

Investigațiile au fost preluate de secția de poliție din Cahors.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere, înregistrările de pe traseu și orice alte indicii sunt analizate pentru a reconstitui drumul parcurs de hoți și pentru a-i identifica.

Pentru ILM Auto, șocul este unul major. În cei 15 ani de activitate, dintre care nouă în această locație, atelierul nu fusese niciodată spart. Dincolo de pierderea financiară, sistemele de securitate ale showroom-ului vor trebui acum reevaluate.

Performanțele Ferrari 488 Pista

Ferrari 488 Pista este o variantă extrem de sportivă și ușoară a modelului 488 GTB, dezvoltată de constructorul italian ca „special series” pentru performanțe maxime pe pistă, dar totodată omologată pe drumul public.

Motor și performanțe

Motor V8 3.9 litri twin‑turbo, derivat din cel de la 488 GTB, dar optimizat pentru a produce 720 CP și 770 Nm de cuplu.

Acelerație 0-100 km/h în 2,85 secunde și viteză maximă de aproximativ 340 km/h.

Este considerat cel mai puternic V8 din istoria Ferrari la momentul lansării, cu o putere specifică de circa 185 CP/l.

Construcție și aerodinamică

Caroserie cupă 2+, pe bază de 488 GTB, dar cu multe piese din fibra de carbon (capotă, aripi, difuzor, spoiler, interior), pentru a reduce greutatea.

Aerodinamică îmbunătățită: prize de aer rearizate, difuzor spate cu „double kink” și spoiler spate activ, care cresc apăsarea aerodinamică cu circa 20% față de 488 GTB.

Transmisie și dinamică

Transmisie automată cu dublu ambreiaj, 7 trepte, cu schimbări extrem de rapide, similară cu cea de la mașinile de curse Ferrari 488 Challenge.

Suspensii și sistem de control electronic (SSC, E‑diff, F1‑Trac) calibrate pentru tracțiune și stabilitate maxime pe pistă, dar rămânând suficient de confortabile pentru drum.

Ferrari 488 Pista este un model limitat, produs între 2018-2019, poziționat deasupra 488 GTB/Spider ca versiune „track‑oriented”, dar fără a fi un pur prototip de cursă.

Este văzut ca o punte între supercarul de stradă și mașina de cursă, fiind foarte căutat pe piața de rulat (prețuri de obicei de peste 400.000 de euro în Europa).

Anul trecut, o supermașină în valoare de 12 milioane de euro, un model Pagani Zonda Tricolore produs în doar trei exemplare, a fost confiscată de carabinieri într-o reprezentanță auto din Milano. Bolidul, capabil să depășească 300 de km/oră, fusese închiriat în Germania, apoi vândut ilegal și lăsat în showroom.

