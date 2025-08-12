Acesta din urmă, evaluat la circa 260.000 de euro pe piața second-hand, a fost confiscat recent într-un dosar de trafic de droguri și predat Poliției de Securitate Publică (PSP) de către guvern, în urma procedurilor legale.

Modelul, dotat cu motor V8 biturbo de 3,9 litri, accelerează de la 0 la 100 km/h în 3 secunde, atinge 200 km/h în 8,3 secunde și poate depăși viteza maximă de 330 km/h.

Cu toate acestea, nu va fi folosit în urmăriri de mare viteză, ci pentru transporturi urgente de organe, expoziții și campanii de siguranță rutieră, precum și pentru escorte oficiale la evenimente importante.

Parcul auto al PSP include și alte modele de performanță: Ford Mustang GT, BMW i8, Porsche 911 Carrera, Audi R8 și Subaru Impreza, toate confiscate în cazuri de fraudă, trafic ilegal sau importuri neautorizate.

Garda Națională Republicană (GNR) deține, la rândul său, un parc auto impresionant, cu 24 de mașini sport, printre care Nissan GT-R și mai multe modele Porsche (911 Carrera Cabrio, Panamera și Taycan).

Gestionarea acestor vehicule este asigurată de Oficiul de Administrare a Activelor (GAB), care se ocupă de conservarea și valorificarea bunurilor confiscate în dosare penale, fie prin vânzare, distrugere, fie prin utilizare în interes public.

