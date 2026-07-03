Timp de două zile, Festivalul de Bine va transforma un spațiu deschis într-un loc de întâlnire pentru oameni, organizații și inițiative care produc schimbare în comunitate. Programul include activități pentru toate vârstele, zone sportive, ateliere creative, spații de relaxare, street food și concerte live.

Evenimentul reunește organizații care susțin cauze care răspund unor nevoi reale din comunitate, de la sprijin pentru copii vulnerabili și vârstnici, la acces la servicii medicale, proiecte educaționale, terapie, incluziune socială și integrare în comunitate. Participanții vor putea afla mai multe despre misiunea fiecărei inițiative direct de la reprezentanții ONG-urilor și vor descoperi cum pot contribui, la rândul lor, la o schimbare reală.

La ediția din acest an vor fi prezente 25 de organizații neguvernamentale și inițiative civice, printre care Asociația Act for Tomorrow, Fundația Hope and Homes for Children, Asociația SOS Satele Copiilor, Asociația Climb Again, Fundația Filantropică Metropolis, Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor, Asociația Caravana Pro Rugby și multe altele.

Sâmbătă, atmosfera Festivalului de Bine va fi completată de momente artistice susținute de Christian Thomson, soprana Ana Cebotari și band, alături de corul de copii de la Sala Dalles, iar festivalul se va încheia duminică cu un concert Ștefan Bănică Jr., deschis tuturor participanților.

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Programul Festivalului de Bine 2026:

Sâmbătă, 4 iulie: 10:00-22:00

10:00-22:00 Duminică, 5 iulie: 10:00-22:00

Mai multe detalii despre programul Festivalului de Bine sunt disponibile pe pagina de Facebook a evenimentului.

Parteneri: Masiro, Banca Transilvania, Coca-Cola România

Foto: Kaufland

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