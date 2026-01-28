Trump crede că dolarului îi merge foarte bine

Comentariile lui Trump au alimentat tensiunile de pe piețele financiare, deja afectate de speculațiile privind posibile intervenții comune ale băncilor centrale din Japonia și SUA pentru stabilizarea yenului. Întrebat dacă dolarul a scăzut prea mult, Trump a răspuns: „Dolarului îi merge grozav.”

Această afirmație a fost interpretată de investitori drept un semnal că administrația americană tolerează slăbirea dolarului. „Când președintele își exprimă indiferența sau chiar aprobarea față de mișcare, acest lucru îi încurajează pe cei care vând dolari să continue să pună presiune”, a declarat pentru T-Online Steve Englander, expert valutar la Standard Chartered.

De ce afectează ratele dobânzilor cursul valutar

Un factor central care influențează cursul valutar îl reprezintă ratele dobânzilor stabilite de băncile centrale. În SUA, Federal Reserve (Fed) decide asupra acestor rate, iar în zona euro, Banca Centrală Europeană (BCE). Ratele mai mari atrag mai mult capital, iar în cazul în care SUA ridică dobânzile, activele în dolari devin mai atractive pentru investitorii internaționali, ceea ce duce la creșterea cererii pentru dolar și implicit a valorii acestuia.

Totuși, Fed a redus recent rata dobânzii de referință de la 4,00% la 3,75%. Deși nu sunt așteptate alte reduceri imediate, direcția este clară: ratele mai mici diminuează atractivitatea investițiilor în dolari, reducând cererea pentru această monedă.

Factorii politici și economici care influențează dolarul

Slăbirea dolarului, în ciuda ratelor dobânzilor relativ ridicate, indică o schimbare a factorilor determinanți tradiționali ai cursului valutar. Ipek Ozkardeskaya, analist la Swissquote, explică acest fenomen printr-un amestec de factori politici și economici, inclusiv incertitudinile geopolitice legate de SUA și îndoielile asupra „independenței viitoare a băncii centrale americane”, în contextul încheierii mandatului lui Jerome Powell în mai.

Pe lângă acestea, încrederea scăzută a consumatorilor americani contribuie la o imagine sumbră pentru dolarul american, afirmă Ozkardeskaya. În 2025, dolarul a pierdut deja mult din valoare din cauza tensiunilor geopolitice și a discuțiilor privind independența Fed.

Declin puternic al dolarului: retragerea investitorilor, alimentată de conflictul Trump–Powell. Foto: Profimedia Images

Un euro puternic ieftinește importurile, dar afectează exporturile

O apreciere continuă a euro ar putea pune presiune pe Banca Centrală Europeană să ia măsuri. Guvernatorul Băncii Naționale a Austriei, Martin Kocher, a sugerat o posibilă reducere a ratelor dobânzilor dacă euro continuă să se aprecieze. „Dacă euro devine din ce în ce mai puternic în raport cu dolarul, ar putea fi necesară o reacție de politică monetară”, a declarat Kocher pentru „Financial Times”.

Un euro puternic ieftinește importurile, dar afectează competitivitatea companiilor europene, care se văd nevoite să crească prețurile produselor lor pe piețele externe. „Un euro puternic nu este un knockout, dar erodează treptat marjele de profit”, a afirmat recent Dirk Jandura, președintele Asociației Federale pentru Comerț Angro, Comerț Exterior și Servicii (BGA), pentru Reuters.

În 2025, euro a crescut cu aproximativ 13%, marcând cel mai mare salt din 2017

Deși nivelul actual de 1,20 dolari pentru un euro nu este extrem, dinamica este remarcabilă. În 2025, euro a crescut cu aproximativ 13%, marcând cel mai mare salt din 2017. Cu toate acestea, potrivit lui Kocher, aceste câștiguri recente ale euro sunt „moderate” și nu justifică, deocamdată, o intervenție imediată din partea BCE.

