Bărbatul de 63 de ani a fost dus la Poliție marți, după ce bunica fetei a alertat Poliția. Femeii și-a dus nepoata la medic, după ce i s-a părut ceva în neregulă cu ea. Atunci a aflat că fata este însărcinată în cinci luni.

Cel care e bănuit că a lăsat-o însărcinată este tatăl unei colege cu care ea obișnuia să-și facă temele.

„Eu nu știu cum. Mie nu mi-a spus nimic până azi. N-am știut că e gravidă. Mi-am dat seama că e ceva în neregulă și am venit cu ea la doctorița de familie. M-a trimis la doamna ginecolog. Eu nu știu când se întâlneau ei. Ea se mai ducea, că are fata în clasă cu nepoata mea. Mergea să facă temele cu ea, dar cine se gândea la așa ceva. El are 63 de ani și e prieten cu copilul meu. Cine se gândea la treburi din astea, că nu am pomenit așa ceva”, a spus, cu ochii în lacrimi, bunica fetei, conform Pandurul.