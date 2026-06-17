Altar de flori și lumânări pentru Raluca

Altar de flori și lumânări la şcoală pentru Raluca, fetița care a murit ieri la spital, după o zi de comă.

În urmă cu două zile, copila a fost lovită în plin de o mașină pe trotuar, la scurt timp după ce ieșise de la școală. Fetița a fost găsită în stop cardio-respirator, medicii au reușit să o resusciteze la locul accidentului, fiind ulterior transportată de urgență la Târgu Mureș, în stare critică, cu un elicopter SMURD.

Din nefericire, marți, după o zi de comă, Raluca s-a stins pe patul de spital.

Astăzi, colegii copilei au transformat banca în care învăța într-un altar de flori și lumânări. „De astăzi, Raluca nu îmi va mai zâmbi din prima bancă. A plecat mult prea devreme, lăsând în urmă multă tristețe și revoltă. Nu te vom uita, Raluca!”, a transmis una dintre profesoarele fetei, potrivit Bistrițeanul.

Accidentul de la Mureșenii Bârgăului a fost filmat

Reamintim că un accident grav a avut loc luni, pe 15 iunie, în localitatea Mureșenii Bârgăului din județul Bistrița-Năsăud, unde o mașină scăpată de de sub control a intrat pe trotuar și a lovit trei persoane, inclusiv două copile de 11 și 12 ani și o femeie de 31 de ani.

Momentul teribil a fost filmat de camerele de supraveghere din zonă.

Fetița în vârstă de 12 ani tocmai ieșea dintr-un magazin când a fost lovită violent de mașina care a târât-o câțiva metri. Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud (ISU BN), echipajele de intervenție au găsit-o pe fată în stop cardio-respirator. „Un minor a fost găsit în stare de inconștiență, în stop cardio-respirator, fiind resuscitat de echipajele medicale, care au reușit restabilirea semnelor vitale. Ulterior, acesta a fost intubat și predat echipajului elicopterului SMURD Târgu Mureș pentru transport la o unitate medicală de specialitate”, au precizat reprezentanții ISU BN.

Cea de-a doua victimă minoră, o fată de 11 ani, a suferit escoriații și un atac de panică, fiind preluată de un echipaj SAJ Bistrița-NăsăudN și transportată la UPU-SMURD Bistrița. Totodată, femeia de 31 de ani, conștientă și cooperantă, a fost diagnosticată cu suspiciune de fractură la un membru superior și transportată și ea la spital pentru îngrijiri. Cele două au fost externate, luni, din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa, cu recomandări medicale.

Se schimbă încadrarea juridică pentru șofer

Șoferul autoturismului implicat în accident, un bărbat de 59 de ani din Răchiți, județul Botoșani, a fost evaluat la fața locului, prezentând un atac de panică, dar nu a necesitat transport la spital.

Potrivit polițiștilor, acesta nu se afla sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.

„Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că șoferul unui autoturism care circula pe direcția Bistrița-Vatra Dornei a pierdut controlul direcției, a pătruns pe sensul opus, a ieșit în afara părții carosabile, unde a surprins și accidentat trei persoane”, au transmis reprezentanții IPJ Bistriț-Năsăud.

În urma decesului, se schimbă încadrarea juridică a faptei. Astfel că șoferul este cercetat acum pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

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