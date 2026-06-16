Fetița a fost resuscitată și transportată de urgență cu elicopterul SMURD

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud, bărbatul a pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens și a urcat pe trotuar, lovind trei persoane: fetița de 12 ani, o altă minoră de 11 ani și o femeie de 31 de ani. În urma impactului, șoferul a colizionat și trei autoturisme parcate. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cauza exactă a tragediei.

„Fetița este în ATI copii la SCJU Târgu Mureș, este în stare critică, intubată, ventilată mecanic”, declara Mariana Moldovan, purtătorul de cuvânt al spitalului, înainte ca decesul să fie confirmat. Micuța fusese transportată de urgență la Târgu Mureș cu un elicopter SMURD după ce medicii de la locul accidentului au reușit să o resusciteze, aceasta fiind găsită în stop cardio-respirator.

Celelalte victime au scăpat cu răni ușoare

Celelalte două victime ale accidentului, fetița de 11 ani și femeia de 31 de ani, au fost tratate pentru traumatisme și escoriații și externate în aceeași zi din Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița, cu recomandări medicale.

„În urma evaluării clinice și paraclinice din UPU-SMURD, s-a stabilit că minora de 11 ani a suferit traumatisme și escoriații la ambii genunchi, iar femeia de 31 de ani, contuzii la umărul și piciorul stâng. Ambele au fost externate cu recomandări medicale”, a declarat Camelia Strungari, reprezentanta SCJU Bistrița.

Comunitatea locală este în stare de șoc, iar autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului. Între timp, familia fetiței de 12 ani se pregătește să o înmormânteze, în timp ce rudele și vecinii își exprimă durerea față de această pierdere tragică.

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