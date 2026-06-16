Fetița a fost resuscitată și transportată de urgență cu elicopterul SMURD

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud, bărbatul a pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens și a urcat pe trotuar, lovind trei persoane: fetița de 12 ani, o altă minoră de 11 ani și o femeie de 31 de ani. În urma impactului, șoferul a colizionat și trei autoturisme parcate. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cauza exactă a tragediei.

„Fetița este în ATI copii la SCJU Târgu Mureș, este în stare critică, intubată, ventilată mecanic”, declara Mariana Moldovan, purtătorul de cuvânt al spitalului, înainte ca decesul să fie confirmat. Micuța fusese transportată de urgență la Târgu Mureș cu un elicopter SMURD după ce medicii de la locul accidentului au reușit să o resusciteze, aceasta fiind găsită în stop cardio-respirator.

Celelalte victime au scăpat cu răni ușoare

Celelalte două victime ale accidentului, fetița de 11 ani și femeia de 31 de ani, au fost tratate pentru traumatisme și escoriații și externate în aceeași zi din Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița, cu recomandări medicale.

„În urma evaluării clinice și paraclinice din UPU-SMURD, s-a stabilit că minora de 11 ani a suferit traumatisme și escoriații la ambii genunchi, iar femeia de 31 de ani, contuzii la umărul și piciorul stâng. Ambele au fost externate cu recomandări medicale”, a declarat Camelia Strungari, reprezentanta SCJU Bistrița.

Comunitatea locală este în stare de șoc, iar autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului. Între timp, familia fetiței de 12 ani se pregătește să o înmormânteze, în timp ce rudele și vecinii își exprimă durerea față de această pierdere tragică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Punct și de la capăt! Absolut totul se schimbă! România nu mai ține pasul... avem un nou nume de premier vehiculat! S-a aflat totul pe surse! Da, e vorba chiar despre el
Viva.ro
Punct și de la capăt! Absolut totul se schimbă! România nu mai ține pasul... avem un nou nume de premier vehiculat! S-a aflat totul pe surse! Da, e vorba chiar despre el
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Unica.ro
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Un altfel de Iran » Cum s-au comportat, departe de casă, persanii din Los Angeles la meciul cu Noua Zeelandă
GSP.RO
Un altfel de Iran » Cum s-au comportat, departe de casă, persanii din Los Angeles la meciul cu Noua Zeelandă
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
GSP.RO
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
Parteneri
Gata!! Detonare totală, Bolojan a dat acum câteva clipe lovitura fatală! Situația scapă de sub control! Și e mai grav ca oricând! Niciodată în istoria României n-a existat așa situație
Libertateapentrufemei.ro
Gata!! Detonare totală, Bolojan a dat acum câteva clipe lovitura fatală! Situația scapă de sub control! Și e mai grav ca oricând! Niciodată în istoria României n-a existat așa situație
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Avantaje.ro
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Andreea Marin și fiica ei au cucerit Clujul! Apariția spectaculoasă de la TIFF 2026 care a atras toate privirile
Tvmania.ro
Andreea Marin și fiica ei au cucerit Clujul! Apariția spectaculoasă de la TIFF 2026 care a atras toate privirile

Eugen Tomac, premier desemnat

Tabăra Veștea tot mai speră după negocieri intense cu PSD la Vila Lac: „Nu îmi depun mandatul. Avem voturile pentru a trece guvernul”
LiveText
Politică 22:12
Tabăra Veștea tot mai speră după negocieri intense cu PSD la Vila Lac: „Nu îmi depun mandatul. Avem voturile pentru a trece guvernul”
CTP, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Ce a făcut el este o mârșăvie. Veștea este prostul satului ajuns pe ulița principală”
Politică 21:50
CTP, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Ce a făcut el este o mârșăvie. Veștea este prostul satului ajuns pe ulița principală”
Parteneri
Experiența de coșmar a unei mame care s-a angajat cameristă la un hotel din București: „M-am simțit umilită și tratată cu bătaie de joc”
Adevarul.ro
Experiența de coșmar a unei mame care s-a angajat cameristă la un hotel din București: „M-am simțit umilită și tratată cu bătaie de joc”
Vezi live tragerea la sorți pentru turul 2 preliminarii Conference League și află cu cine joacă FCSB și CFR Cluj. Program complet, live blog de la tragere
Fanatik.ro
Vezi live tragerea la sorți pentru turul 2 preliminarii Conference League și află cu cine joacă FCSB și CFR Cluj. Program complet, live blog de la tragere
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Ce școală a făcut Angela Stoica, sora lui Nuțu și Sile Cămătaru: „Era orașul, era verva aia…”
Stiri Mondene 18:08
Ce școală a făcut Angela Stoica, sora lui Nuțu și Sile Cămătaru: „Era orașul, era verva aia…”
Ce spune Mihai Găinușă despre relația cu Șerban Huidu. Nu mai lucrează împreună de 12 ani: „Ne-am întâlnit pe stradă”
Stiri Mondene 18:00
Ce spune Mihai Găinușă despre relația cu Șerban Huidu. Nu mai lucrează împreună de 12 ani: „Ne-am întâlnit pe stradă”
Parteneri
A atras toate privirile la Cluj! Cât a costat rochia de lux purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere
TVMania.ro
A atras toate privirile la Cluj! Cât a costat rochia de lux purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere
EXCLUSIV. Clădirea în care se fabrică banii din România. Locul i-a impresionat şi pe străini
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. Clădirea în care se fabrică banii din România. Locul i-a impresionat şi pe străini
Gata, e război total! Ce s-a putut întâmplat acum între Bolojan și Veștea depășește orice imaginație! Răsturnarea de situație a momentului care destabilizează viitorul României
Libertateapentrufemei.ro
Gata, e război total! Ce s-a putut întâmplat acum între Bolojan și Veștea depășește orice imaginație! Răsturnarea de situație a momentului care destabilizează viitorul României
Parteneri
Detaliul ieșit din comun » De ce drapelele Arabiei Saudite și Uruguayului nu aveau voie să atingă iarba
GSP.ro
Detaliul ieșit din comun » De ce drapelele Arabiei Saudite și Uruguayului nu aveau voie să atingă iarba
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
GSP.ro
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
Parteneri
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București, în toiul crizei politice
Mediafax.ro
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București, în toiul crizei politice
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Folosea medicamente antidepresive puternice” Mărturia explozivă a mamei lui Ece Irtem. Prin ce trecea celebra actriță
Wowbiz.ro
„Folosea medicamente antidepresive puternice” Mărturia explozivă a mamei lui Ece Irtem. Prin ce trecea celebra actriță
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
Adi Sînă, acuzat de fostul coleg de la Akcent, Sorin Brotnei, că a destrămat trupa. Declarații explozive: „El lua mai mult și voia mai mult”
Wowbiz.ro
Adi Sînă, acuzat de fostul coleg de la Akcent, Sorin Brotnei, că a destrămat trupa. Declarații explozive: „El lua mai mult și voia mai mult”
O recunoști pe fetița din imagine? A ajuns cea mai de succes femeie din România și o știe toată țara
Redactia.ro
O recunoști pe fetița din imagine? A ajuns cea mai de succes femeie din România și o știe toată țara
„Am vorbit cu ea...” Detalii înfiorătoare în cazul morții tinerei de 21 de ani, care făcea bungee jumping. Maria trăia când echipajele medicale au ajuns la ea
KanalD.ro
„Am vorbit cu ea...” Detalii înfiorătoare în cazul morții tinerei de 21 de ani, care făcea bungee jumping. Maria trăia când echipajele medicale au ajuns la ea

Politic

Tabăra Veștea tot mai speră după negocieri intense cu PSD la Vila Lac: „Nu îmi depun mandatul. Avem voturile pentru a trece guvernul”
LiveText
Politică 22:12
Tabăra Veștea tot mai speră după negocieri intense cu PSD la Vila Lac: „Nu îmi depun mandatul. Avem voturile pentru a trece guvernul”
CTP, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Ce a făcut el este o mârșăvie. Veștea este prostul satului ajuns pe ulița principală”
Politică 21:50
CTP, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Ce a făcut el este o mârșăvie. Veștea este prostul satului ajuns pe ulița principală”
Parteneri
Iluzia TikTok, spulberată de la vârful BNR | „Cei care visează doar să fie influenceri își ratează viitorul”
ZiaruldeIasi.ro
Iluzia TikTok, spulberată de la vârful BNR | „Cei care visează doar să fie influenceri își ratează viitorul”
Răzvan Sava a luat decizia finală: vine la U Craiova? Anunțul făcut de tatăl său
Fanatik.ro
Răzvan Sava a luat decizia finală: vine la U Craiova? Anunțul făcut de tatăl său
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!
Spotmedia.ro
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!