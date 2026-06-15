Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud (ISU BN), echipajele de intervenție au găsit-o pe fată în stop cardio-respirator.

„Un minor a fost găsit în stare de inconștiență, în stop cardio-respirator, fiind resuscitat de echipajele medicale, care au reușit restabilirea semnelor vitale. Ulterior, acesta a fost intubat și predat echipajului elicopterului SMURD Târgu Mureș pentru transport la o unitate medicală de specialitate”, au precizat reprezentanții ISU BN.

Cea de-a doua victimă minoră, o fată de 11 ani, a suferit escoriații și un atac de panică, fiind preluată de un echipaj SAJ BN și transportată la UPU-SMURD Bistrița. Totodată, femeia de 31 de ani, conștientă și cooperantă, a fost diagnosticată cu suspiciune de fractură la un membru superior și transportată și ea la spital pentru îngrijiri.

Șoferul autoturismului implicat, un bărbat de 59 de ani din Răchiți, județul Botoșani, a fost evaluat la fața locului, prezentând un atac de panică, dar nu a necesitat transport la spital. Potrivit polițiștilor, acesta nu se afla sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe. „Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit faptul că șoferul unui autoturism care circula pe direcția Bistrița-Vatra Dornei a pierdut controlul direcției, a pătruns pe sensul opus, a ieșit în afara părții carosabile, unde a surprins și accidentat trei persoane”, au transmis reprezentanții IPJ BN.

Mașina a intrat și în trei autoturisme parcate în afara carosabilului, provocând avarii semnificative. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii accidentului. Ancheta este în desfășurare.

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