Este o durere profundă că familia Short confirmă trecerea în neființă a lui Katherine Hartley Short. Familia, într-un comunicat pentru PEOPLE, a declarat: „Familia Short este devastată de această pierdere și solicită intimitate în aceste momente. Katherine a fost iubită de toți și va fi amintită pentru lumina și bucuria pe care le-a adus în lume.”

Tragedia a avut loc luni, 23 februarie, când Departamentul de Pompieri din Los Angeles a răspuns la un apel dintr-o locuință din Hollywood Hills, la ora 18:41, referitor la o femeie. Coronerul din Los Angeles a confirmat pentru PEOPLE că Katherine și-a pus capăt vieții.

Katherine a fost adoptată de Martin Short și de regretata sa soție, Nancy Dolman, care a murit în 2010 din cauza cancerului ovarian. Cuplul avea și alți doi copii adoptați: Oliver Patrick, 39 de ani, și Henry Hayter, 36 de ani.

Katherine a lucrat în practica privată ca asistent social autorizat și, parțial, la clinica Amae Health, oferind sprijin comunitar, grupuri de suport pentru familii, consiliere între egali și psihoterapie. Ea a absolvit Universitatea din New York în 2006, cu specializarea psihologie și studii de gen și sexualitate, și a obținut un master în asistență socială la Universitatea din Southern California, în 2010.

Deși a preferat să rămână departe de lumina reflectoarelor, Katherine a participat ocazional la evenimente alături de tatăl său, printre care afterparty-ul musicalului The Producers în 2003 și Vanity Fair Oscar Party în februarie 2011.