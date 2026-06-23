Și-a atacat tatăl, apoi a vrut să agreseze polițiștii

Un tânăr în vârstă de 22 de ani a declanșat o alertă maximă după ce și-a atacat tatăl cu un cuțit, iar ulterior s-a năpustit cu aceeași agresivitate și asupra polițiștilor sosiți la fața locului pentru a-l imobiliza. Agenții au fost obligați să facă uz de armamentul din dotare, potrivit Observator News.

Scenele violente s-au petrecut la primele ore ale dimineții, în urma unui conflict spontan izbucnit în familie. Alertate prin numărul unic de urgență 112, primele echipaje de poliție au ajuns rapid la adresă, unde au descoperit o victimă rănită și un agresor extrem de agitat, înarmat cu un cuțit.

În loc să se supună somațiilor legale ale oamenilor legii, tânărul de 22 de ani a reacționat violent, îndreptându-se amenințător spre polițiști.

Un polițist cade, altul pare că-și pierde pistolul

Dincolo de focurile de armă trase, înregistrările video au ridicat semne de întrebare în mediul online cu privire la tactica folosită de agenți. În clipul video se observă momentul critic în care agresorul înarmat cu un cuțit refuză să se supună somațiilor și încearcă să fugă. În acel moment, forțele de ordine – un echipaj format din cinci polițiști – pornesc în urmărirea lui, deschizând focul.

Tensiunea momentului a dus însă la câteva incidente neprevăzute în rândul agenților aflați în misiune, imagini care au fost intens analizate și comentate de public.

În timp ce alergau după suspect, pe imagini se distinge cum unul dintre cei cinci polițiști se împiedică în mod nefericit și cade pe spate. Simultan, un alt agent pare să scape un obiect pe asfalt, dând impresia că și-a pierdut arma din dotare în timpul alergării.

Ce spune Poliția

Pentru a elimina speculațiile legate de o eventuală vulnerabilitate de securitate, Poliția a transmis clarificări:

„Precizăm faptul că armele de serviciu s-au aflat permanent sub controlul polițiștilor, neexistând niciun moment în care acestea să fie pierdute, abandonate sau să ajungă în afara posesiei acestora”.

Totodată, se precizează că: „În una dintre secvențele video poate fi observat unul dintre obiectele tăietoare-înțepătoare folosite de agresor a căzut pe sol. Pentru a evita ca agresorul să intre în posesia acestuia și pentru eliminarea oricărui risc la adresa persoanelor aflate în zonă, polițistul a îndepărtat cuțitul, iar ulterior își introduce arma în port-armă.

Astfel, „obiectul observat pe sol este cuțitul agresorului și nu arma de serviciu a polițistului”, spun polițiștii.

„De asemenea, într-o altă secvență, în dinamica intervenției, unui polițist îi cade sprayul iritant-lacrimogen din dotare, acesta fiind ridicat imediat. Arma de serviciu a acestuia este însă vizibilă și se află permanent asupra sa”, arată oamenii legii, adăugând că intervenția „s-a desfășurat într-o situație cu risc ridicat”.

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