Practic, Finlanda va deveni țara cu cea mai mare armată din Uniunea Europeană și a doua ca mărime din Europa după Rusia, care se întinde totodată și în Asia, relatează The Moscow Times.

Proiectul de lege propune creșterea vârstei maxime de înrolare de la 60 de ani, cât este în prezent, la 65 de ani pentru toți recruții născuți începând cu anul 1966.

Durata serviciului în rezervă pentru soldați și sergenți crește cu 15 ani, iar pentru ofițeri și subofițeri, cu 5 ani. În același timp, vor fi chemați la instrucție doar rezerviștii care pot avea misiuni în caz război. De asemenea, oricine își va putea apăra țara, dacă își va dori în caz de război.

Creșterea rezervelor militare a fost înregistrată în toată Europa de la lansarea invaziei ruse din Ucraina. Franța intenționează să își dubleze numărul de soldați până în 2035, la 105.000. În Germania, autoritățile intenționează să dubleze numărul rezerviștilor, la 200.000, prin introducerea serviciului militar voluntar de șase luni.

Premierul polonez Donald Tusk a cerut ca armata poloneză să dispună de o forță de 500.000 de soldați, inclusiv rezerviști, față de aproximativ 200.000 în prezent. Generalul polonez Jaroslaw Gromadzinski, fost comandant al Eurocorps (forța militară a UE) la Strasbourg, a cerut preluarea modelului finlandez și crearea unei „armate de rezervă” de până la un milion de soldați.

Ce trebuie să facă România ca să primească din partea UE hub-ul maritim la Marea Neagră. Interviu cu analistul Mihai Chihaia
Recomandări
Ce trebuie să facă România ca să primească din partea UE hub-ul maritim la Marea Neagră. Interviu cu analistul Mihai Chihaia

Finlanda și Suedia sunt cele mai recente state membre intrate în NATO. Cele două țări au decis să renunțe la neutralitate și să adere la NATO de teama de a nu avea soarta Ucrainei.

Finlanda se confruntă cu acte suspecte de sabotaj şi avertizează că Moscova este angajată în operaţiuni hibride de amploare atât împotriva sa, cât și împotriva altor ţări europene.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Am fost la Big Little Festival cu fetițele mele și cu soțul și, surprinzător, ne-a plăcut mult tuturor: „Cel mai mult mi-a plăcut că am fost cu tine!”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce s-a întâmplat la întâlnirea dintre Ursula von der Leyen și Nicușor Dan. Ilie Bolojan NU a participat, deși a anunțat că o să fie prezent, iar un detaliu iese abia acum la lumină
Viva.ro
Ce s-a întâmplat la întâlnirea dintre Ursula von der Leyen și Nicușor Dan. Ilie Bolojan NU a participat, deși a anunțat că o să fie prezent, iar un detaliu iese abia acum la lumină
Începe sau nu școala pe 8 septembrie? Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de sindicatele din Educație
Unica.ro
Începe sau nu școala pe 8 septembrie? Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de sindicatele din Educație
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
Elle.ro
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
gsp
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu”. Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
GSP.RO
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu”. Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Avantaje.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Mesajul livratorului din Bangladesh pentru români după ce a fost bătut în București
Știri România 20:42
Mesajul livratorului din Bangladesh pentru români după ce a fost bătut în București
Primăria București anulează autorizația pentru marșul Noii Drepte: „Capitala României nu va fi locul de joacă al extremiștilor” I VIDEO
Știri România 19:23
Primăria București anulează autorizația pentru marșul Noii Drepte: „Capitala României nu va fi locul de joacă al extremiștilor” I VIDEO
Parteneri
Medicii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina pentru prevenirea infarctului. Ce este clopidogrelul
Adevarul.ro
Medicii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina pentru prevenirea infarctului. Ce este clopidogrelul
Primarul Chișinăului, spionul Rusiei? Cum ar fi putut Ion Ceban să ofere Moscovei informații esențiale din inima politicii românești. Întâlniri neașteptate la București
Fanatik.ro
Primarul Chișinăului, spionul Rusiei? Cum ar fi putut Ion Ceban să ofere Moscovei informații esențiale din inima politicii românești. Întâlniri neașteptate la București
Horoscop financiar septembrie. Aceste zodii au noroc la bani!
Financiarul.ro
Horoscop financiar septembrie. Aceste zodii au noroc la bani!

Monden

Imagini cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul pe litoralul românesc
Stiri Mondene 17:10
Imagini cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul pe litoralul românesc
Cum se implică Anghel Damian în viața fiului său. Theo Rose l-a dat de gol. „Chiar mi se pare că sunt cam norocoasă”
Stiri Mondene 17:10
Cum se implică Anghel Damian în viața fiului său. Theo Rose l-a dat de gol. „Chiar mi se pare că sunt cam norocoasă”
Parteneri
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Elle.ro
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Unica.ro
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Parteneri
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu în România după moartea lui Felix Baumgartner! Cum a fost surprinsă și mesajul emoționant. „Sunt aici”
TVMania.ro
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu în România după moartea lui Felix Baumgartner! Cum a fost surprinsă și mesajul emoționant. „Sunt aici”
O familie de români a rămas fără maşina de 35.000 de euro, în Grecia. Hoţii au furat-o din curte
ObservatorNews.ro
O familie de români a rămas fără maşina de 35.000 de euro, în Grecia. Hoţii au furat-o din curte
Tragedie cumplită: starul TV, diagnosticat cu un tip de cancer extrem de periculos! Cum se simte acum
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie cumplită: starul TV, diagnosticat cu un tip de cancer extrem de periculos! Cum se simte acum
Parteneri
Sfâșietor! Rămasă fără păr, după ședințele de chimioterapie, fosta handbalistă din Liga Florilor a revenit pe teren
GSP.ro
Sfâșietor! Rămasă fără păr, după ședințele de chimioterapie, fosta handbalistă din Liga Florilor a revenit pe teren
Americanii au luat decizia de urgență, după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită în hotelul din New York
GSP.ro
Americanii au luat decizia de urgență, după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită în hotelul din New York
Parteneri
Un copil de 1 an și 8 luni, înecat într-un iaz când se afla la grădiniță privată
Mediafax.ro
Un copil de 1 an și 8 luni, înecat într-un iaz când se afla la grădiniță privată
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
Wowbiz.ro
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
Când vor fi încărcate cardurile sociale cu 125 de lei
KanalD.ro
Când vor fi încărcate cardurile sociale cu 125 de lei

Politic

Bolojan, la asumarea răspunderii pe măsurile fiscale din pachetul 2: „România nu poate funcționa pe privilegii, sinecuri și raportări false” / AUR anunță mai multe moțiuni de cenzură
Politică 20:00
Bolojan, la asumarea răspunderii pe măsurile fiscale din pachetul 2: „România nu poate funcționa pe privilegii, sinecuri și raportări false” / AUR anunță mai multe moțiuni de cenzură
Nicuşor Dan își dorește ca hubul european de securitate să fie localizat la Constanţa, la Marea Neagră
Politică 18:48
Nicuşor Dan își dorește ca hubul european de securitate să fie localizat la Constanţa, la Marea Neagră
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Gigi Becali i-a găsit rolul lui Chiricheș la FCSB! Ce post va ocupa în cadrul clubului. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali i-a găsit rolul lui Chiricheș la FCSB! Ce post va ocupa în cadrul clubului. Exclusiv
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile