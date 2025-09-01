Practic, Finlanda va deveni țara cu cea mai mare armată din Uniunea Europeană și a doua ca mărime din Europa după Rusia, care se întinde totodată și în Asia, relatează The Moscow Times.

Proiectul de lege propune creșterea vârstei maxime de înrolare de la 60 de ani, cât este în prezent, la 65 de ani pentru toți recruții născuți începând cu anul 1966.

Durata serviciului în rezervă pentru soldați și sergenți crește cu 15 ani, iar pentru ofițeri și subofițeri, cu 5 ani. În același timp, vor fi chemați la instrucție doar rezerviștii care pot avea misiuni în caz război. De asemenea, oricine își va putea apăra țara, dacă își va dori în caz de război.

Creșterea rezervelor militare a fost înregistrată în toată Europa de la lansarea invaziei ruse din Ucraina. Franța intenționează să își dubleze numărul de soldați până în 2035, la 105.000. În Germania, autoritățile intenționează să dubleze numărul rezerviștilor, la 200.000, prin introducerea serviciului militar voluntar de șase luni.

Premierul polonez Donald Tusk a cerut ca armata poloneză să dispună de o forță de 500.000 de soldați, inclusiv rezerviști, față de aproximativ 200.000 în prezent. Generalul polonez Jaroslaw Gromadzinski, fost comandant al Eurocorps (forța militară a UE) la Strasbourg, a cerut preluarea modelului finlandez și crearea unei „armate de rezervă” de până la un milion de soldați.

Finlanda și Suedia sunt cele mai recente state membre intrate în NATO. Cele două țări au decis să renunțe la neutralitate și să adere la NATO de teama de a nu avea soarta Ucrainei.

Finlanda se confruntă cu acte suspecte de sabotaj şi avertizează că Moscova este angajată în operaţiuni hibride de amploare atât împotriva sa, cât și împotriva altor ţări europene.