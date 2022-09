Știri România Firul unei justiții eșuate într-un caz de hărțuire sexuală. O femeie de serviciu din Timiș a câștigat la CEDO: „Am spus NU, de ce nu m-a lăsat în pace?” De Medeea Stan, Diana Meseșan, . Ultimul update Luni, 05 septembrie 2022, 13:16

C., o femeie care lucra la salubritate în Gara Timișoara Est, a depus plângere de hărțuire sexuală împotriva șefului CFR al gării. Autoritățile române au clasat cazul justificând, între altele, că victima n-a fost nici intimidată, nici umilită. CEDO însă a considerat că autoritățile au eșuat în a investiga efectiv cazul lui C. și obligă statul român să-i plătească 7.500 de euro femeii. „Nu mă interesează banii, eu vreau doar să se facă dreptate”, spune C. pentru Libertatea