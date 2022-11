După ce Kovesi a acuzat autoritățile române că nu au trimis nicio sesizare de evaziune fiscală și contrabandă la EPPO – Parchetul European, Fiscul răspunde.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) susține, într-un răspuns adresat Libertatea, că nu a sesizat instituția europeană pentru că nu se întâlnesc condițiile necesare: paguba să fie de minimum 10 milioane de euro, iar infracțiunile să vizeze cel puțin două state ale Uniunii Europene.

„De la data intrării în vigoare a Legii nr. 6/2021, DGAF – ANAF nu a sesizat Parchetul European întrucât, în urma controalelor efectuate, nu au fost îndeplinite cumulativ condițiile menționate anterior”, se arată într-un răspuns al Fiscului pentru Libertatea.

Fiscul mai precizează că EPPO a transmis cinci solicitări de informații și controale pentru o serie de societăți, iar în nicio sesizare directă nu este depășit plafonul de 10 milioane de euro.

Înființat în 2017, a început activitatea în 2021

EPPO (Parchetul European) a fost înființat în anul 2017 și și-a început efectiv activitatea de la 1 iunie 2021.

Acesta are competența pe fraude la bugetul Uniunii Europene, indiferent dacă acestea pot fi încadrate la alte infracțiuni în dreptul intern.

Între acestea se află fraudele cu fonduri europene, fraudele transfrontaliere cu TVA mai mari de 10 milioane de euro, spălarea de bani și corupția, dacă sunt legate de interesele financiare ale UE, conform site-ului său.

Zero sesizări pe TVA și contrabandă

Libertatea a întrebat mai multe instituții ale statului român dacă au trimis sesizări în intervalul 2017-2022 către EPPO.

„Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF nu a sesizat în intervalul 2017- prezent Parchetul European cu privire la posibila săvârșire a unor fraude sau alte activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii”, arată Fiscul.

Mii de sesizări către parchetele naționale

Acesta spune însă că din 2017 și până în luna septembrie 2022 Direcția Antifraudă a calculat 4,8 miliarde de lei în prejudicii totale cauzate bugetului de stat, pentru recuperarea cărora au fost întocmite 1.423 de acte de sesizare a organelor de urmărire penală. Din această sumă, peste 2,8 miliarde de lei reprezintă TVA.

De asemenea, organele de inspecție fiscală din cadrul ANAF au făcut, la rândul lor, plângeri penale către Parchetele naționale:

4.292 de sesizări penale cu un prejudiciu total de 5,73 de miliarde de lei reprezentând TVA, impozit pe profit, impozit pe salarii etc. în intervalul 2017-2019.

1.072 de sesizări penale pentru un prejudiciu total de două miliarde de lei, în perioada 2020-septembrie 2022, reprezentând TVA.

Concomitent, nici Autoritatea Vamală nu a sesizat EPPO cu privire la contrabandă în privința atingerii intereselor financiare ale Uniuni Europene.

Acuzațiile lui Kovesi

În luna octombrie, cu ocazia unei vizite în România, șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a acuzat instituțiile române că nu fac sesizări.

„La Ministerul Finanțelor am avut două probleme majore. În primul rând, nivelul de detectare a fraudelor cu TVA și a infracțiunilor vamale. În primele 8 luni de activitate ale EPPO în România am fost sesizați cu zero infracțiuni. România este frontieră externă, nu este credibil să spui 0 fraudă cu TVA, 0 infracțiuni vamale, 0 infracțiuni de contrabandă”, a spus Kovesi, într-un interviu pentru Spotmedia.

A doua problemă ridicată de Kovesi era legislativă: întotdeauna daunele la bugetul intern vor fi mai mari decât cele la bugetul Uniunii Europene, astfel că Parchetul European nu își poate exercita competența pe unele spețe.

Cine a trimis sesizări

A trimis însă o serie de sesizări Ministerul Fondurilor Europene, care verifică proiectele cu fonduri UE.

Acesta a trimis în total 26 de sesizări în perioada 2017-2022, conform informațiilor primite de la instituție.

Dintre acestea, 9 sunt pe Programul Operațional Competitivitate, 10 pe Programul Operațional Capital Uman și 7 pe Programul Operațional Infrastructură Mare.

DNA a declinat 422 de dosare către Parchetul lui Kovesi

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a răspuns, la rândul său, că nu are în competența sa infracțiunile de evaziune fiscală și contrabandă.

Acesta precizează însă că a transmis către EPPO un număr de 422 de dosare care ar îndeplini condițiile să fie preluate de Parchetul European.

DNA mai spune că în ceea ce privește fraudele cu fonduri europene, unde are competență partajată cu EPPO, în anul 2021 procurorii săi au întocmit 124 de rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției pentru 224 de inculpați, dintre care 188 de persoane și 36 de companii.

Prejudiciile totale pentru acestea se ridică la 103,6 milioane de lei, din care 7,7 milioane la bugetul național și 95,8 milioane la bugetul UE.

EPPO spune că are 353 de sesizări despre România

Conform datelor EPPO, în primul an de activitate Parchetul European a avut 353 de sesizări privind România, dintre care 336 de la autorități naționale, iar 7 au venit de la instituții și agenții europene. Un număr de 10 au venit de la entități private.

Nicio sesizare privind fraude la TVA nu a venit din România, subliniază din nou instituția în răspunsul către Libertatea.

