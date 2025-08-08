Katalin Novák (47 de ani), politiciană, avocată și economistă maghiară, a devenit prima femeie în funcția de președinte al Ungariei, pe 10 martie 2022. A demisionat în februarie 2024, în urma unui scandal public generat de grațierea unui condamnat pentru tăinuire, într-un caz de abuz sexual asupra minorilor.

A ratat la limită admiterea la Drept

Tamás are 19 ani și, conform videoclipurilor sale de pe TikTok, a ratat la limită admiterea la Facultatea de Drept a Universității ELTE.

Apoi și-a început cariera de rapper, glumind că tatăl său „crede că voi ajunge gunoier dacă piesa nu va avea succes”.

În versurile primei sale piese, un rap melodios, „Babakék” („Bebelușul albastru”), artistul vorbește despre o „călătorie interioară”. Versurile sunt despre visul artistului de a locui în Brighton Beach, sudul New York City, de a călători în Bruxelles și la Lisabona, dar și despre căutarea propriei identități.

„I-ai arătat mamei tale că te lupți cu sistemul murdar pe care ea l-a creat?”

Refrenul include versuri precum „Mamă, totul e bine, dar mai rămân puțin afară!”.

Primele videoclipuri ale lui Suhantz pe TikTok au generat deja zeci de mii de vizualizări, unele depășind chiar 250.000 de vizionări. Majoritatea reacțiilor la producția sa muzicală sunt pozitive.

Pe YouTube, melodia are 70.000 de vizualizări în 3 zile. „I-ai arătat mamei tale că te lupți cu sistemul murdar pe care ea l-a creat?”, este unul dintre comentarii.

Novák a fost secretar de stat la Ministerul Familiei și Tineretului, în perioada 2014-2020. Între 2017 și 2021, a fost unul dintre vicepreședinții Fidesz, partidul premierului Viktor Orbán.

Rap și parkour

Tatăl lui Tamás, István Veres, declara în 2022 despre fiul său că „îi place foarte mult muzica, are un talent deosebit în acest domeniu. Cântă la chitară și scrie versuri. Practică parkour, un sport extrem”.

Katalin Novák și Attila István Veres, soțul ei, director pentru politici monetare și valutare în cadrul Băncii Naționale a Ungariei, au împreună trei copii: Ádám (21 de ani), Tamás (19 ani) și Kata (17 ani).

